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وكيل حمدالله يوضح سر الهجوم على مهاجم النصر

منذ ساعة
2024
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وكيل حمدالله يوضح سر الهجوم على مهاجم النصر

طلال الغامدي (صدى):
أوضح وكيل مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، شقيقه عبدالرحيم سر الهجوم الشديد ضد شقيقه على خلفية أزمة مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وقال عبدالرحيم حمدالله عبر "انستقرام" : "الدوري السعودي من أقوى الدوريات الآسيوية، ومن الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام قوية كذلك.. ما حدث لأخي ليس سوى قوة الإعلام".

وأضاف: "أخي؛ إذا كان شخص ما قوياً بما يكفي لتحطيمك، فأظهر له أنك قوي بما يكفي للعودة"،مرفقا حديثه بصورة لشقيقه.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة عن إيقاف حمدالله لمدة 15 يوماً بشكلٍ مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها

مهاجم النصر
عبدالرزاق حمدالله
وكيل حمدالله

التعليقات

وطني الحبيب
وطني الحبيب عدد التعليقات : 29
منذ 58 دقيقة
لا داعي للتبيرير، فالحركة التي قام بها قذرة يستحق معها الإبعاد.
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 1974
منذ 58 دقيقة
مقارنه
قوميز رجل خلوق وذو شخصيه محبوبه
حقق هداف اسيا وافضل لاعب وتوج مع الهلال بثلاثيه
اسيا
والدوري
وكاس الملك
اما صحابكم سوء الخلق لم يحقق
سوى المحليه وسبق وفضحهم السويلم
الفريق الي يحقق بطولات محليه وفاشل خارجيا
تاكد انه مدعوم
وشهد شاهدا منهم

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أحدث التعليقات

المهم
الوعيد الشديد
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
كم انت مسكين يابووليد من من اسميته ابو خرقه سالب عقلك الله يعينك على الجايات احجز لك سرير في مصح اشهار وذكرك اولاتنساء ثلاثة السوبر,,,,,,,,,,,,,,
نبيل
الله يجزاك الف خير
نبيل
الله يجزاك الف خير

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