وكيل حمدالله يوضح سر الهجوم على مهاجم النصر

طلال الغامدي (صدى):
أوضح وكيل مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، شقيقه عبدالرحيم سر الهجوم الشديد ضد شقيقه على خلفية أزمة مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وقال عبدالرحيم حمدالله عبر "انستقرام" : "الدوري السعودي من أقوى الدوريات الآسيوية، ومن الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام قوية كذلك.. ما حدث لأخي ليس سوى قوة الإعلام".
وأضاف: "أخي؛ إذا كان شخص ما قوياً بما يكفي لتحطيمك، فأظهر له أنك قوي بما يكفي للعودة"،مرفقا حديثه بصورة لشقيقه.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة عن إيقاف حمدالله لمدة 15 يوماً بشكلٍ مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها