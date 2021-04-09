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الصحة توجه بتطعيم كورونا لمن تجاوز الـ60 دون موعد

منذ 7 دقائق
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الصحة توجه بتطعيم كورونا لمن تجاوز الـ60 دون موعد

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة المراكز الخمسة الرئيسية المخصصة لتقديم لقاح كورونا باستقبال من تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وتقديم اللقاح لهم مباشرة دون شرط الحصول على موعد مسبق.

كما أوصت الوزارة جميع المراكز الأخرى التي تقدم اللقاح باستقبال من تزيد أعمارهم عن 80 عاماً وتقديمه لهم مباشرة دون موعد، مؤكدة على ضرورة تسهيل إجراءات الدخول والتسجيل لهاتين الفئتين وإعطاء الأولوية لهم دون انتظار، على أن يتم تسجيل بياناتهم في حينه بمنصة صحة التابعة للوزارة حتى تتم جدولة الجرعة الثانية لهم في موعدها المقرر.

وأكدت الصحة على ضرورة التأكد من الحالة الصحية للأشخاص عن طريق سؤالهم عن أي أعراض طبية قد تشكل مانعاً طبياً لتلقي اللقاح.

الصحة
تطعيم كورونا
تجاوز الـ 60

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ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى

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