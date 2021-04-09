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"الصحة": 904 إصابات جديدة والحالات الحرجة تواصل الارتفاع

منذ 49 دقيقة
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"الصحة": 904 إصابات جديدة والحالات الحرجة تواصل الارتفاع

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 904 حالة جديدة بفيروس ورونا وتعافي 540 حالة جديدة ، فيما توفيت 9 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 401 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 169 إصابة ، والمنطقة الشرقية 143 إصابة ، ومنطقة عسير 39 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 25 إصابة ، ومنطقة حائل 25 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأشارت وزارة الصحة أن الحالات الحرجة تواصل الإرتفاع وسجلت 898 حالة وجميعها بالعنايات المركزة .

وتدعو وزارة الصحة إلى ضروة الإستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتوافد على مراكز اللقاح المجانية سواءً للمواطن أو المقيم للتحصين ضد الوباء ، مؤكدة على مأمونية اللقاح وفاعليته على مختلف الأنواع التي توفرها المملكة .

الرياض
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
الحالات الجديدة
التقرير اليومي

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4695
منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحالات الحرجةتواصل في الارتفاع
الله يرحم الخال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126901
منذ 9 دقائق
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى

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