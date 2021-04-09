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وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

منذ ساعة
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وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

لندن (صدى):
أعلن قصر بكنغهام، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث.

وذكر بيان صادر عن القصر: "تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة". وأضاف البيان أن الأمير فيليب توفي بسلام "هذا الصباح في قلعة وندسور".

ونعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأمير فيليب حيث قال: "الأمير فيليب اكتسب حب الأجيال. قلوب الأمم مع الملكة والعائلة المالكة. نحن اليوم في حالة حداد مع الملكة".

ويذكر أنه في 16 مارس، غادر الأمير فيليب (99 عاما) المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.

الملكة إليزابيث
الأمير فيليب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126901
منذ 11 دقيقة
الكل ميت ، مافيها احد مخلد ..

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى

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