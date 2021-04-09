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بالفيديو.. "الشيخ الفالح": قدوم المشتبهين في كورونا للمساجد إثم عظيم

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الشيخ الفالح": قدوم المشتبهين في كورونا للمساجد إثم عظيم

علي القحطاني (صدى):
حذر الشيخ فالح بن عثمان الفالح إمام مسجد الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالزلفى من الوقوع في المعصية بسبب القدوم للمسجد رغم الإشتباه في الإصابة بكورونا .

وأكد الشيخ "الفالح " أن يفعل ذلك يحمل إثم عظيم لأنه يعرض المسلمين لخطر العدوى ويتجاهل التعاليم الإسلامية بالحفاظ على النفس البشرية .

كما اكد الشيخ "الفالح " على أهمية الإلتزام بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية في شهر رمضان المبارك موجهاً شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وحكومة المملكة لجهودها في مواجهة البلاء ، وفقاً لـ " سبق " .

وأوصى الشيخ "الفالح " المسلمين بتكثيف الدعاء في هذه الأيام المباركة بأن يرفع الله تعالى الوباء .

كورونا
الشيخ فالح بن عثمان الفالح

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدايم الله وحده والمخاليق تفنى

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