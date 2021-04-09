أعراض تجلط الدم بعد تلقي اللقاح

وكالات (صدى):
كشف تقرير عن أعراض تجلط الدم بعد الجدل الذي رافق لقاح أسترازينيكا والتقارير عن رصد جلطات للدم من ضمن آثاره الجانبية المحتملة.
وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح أسترازينيكا مازالت تفوق المخاطر، في حين قالت لجنة السلامة في الوكالة إنه من المهم معرفة علامات الجلطة المحتملة، بحسب موقع الحرة.
وذكر التقرير أن رغم معظم أن حالات تجلط الدم المرتبطة باللقاح حدثت في أوردة الدماغ، إلا أن الجلطات يمكن أن تحدث أيضا في الساقين والبطن والرئتين.
ويمكن أن تؤدي الجلطات في الدماغ إلى السكتة الدماغية والنوبات والموت حيث تشمل أعراض تجلط الدم ضيق في التنفس والصداع.
ونصح الأطباء من حصلوا على لقاح أسترازينيكا بطلب المساعدة الطبية على الفور إذا أحسوا بالأعراض التالية: ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو تورم في الساق أو ألم مستمر في البطن.
ولفت التقرير إلى أن جلطات الدم تعالج عادة بأدوية مضادة للتخثر، ويمكن تجنب المضاعفات إذا تم الانتباه إلى الجلطة في وقت مبكر.