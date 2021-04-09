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أعراض تجلط الدم بعد تلقي اللقاح

منذ 19 دقيقة
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أعراض تجلط الدم بعد تلقي اللقاح

وكالات (صدى):
كشف تقرير عن أعراض تجلط الدم بعد الجدل الذي رافق لقاح أسترازينيكا والتقارير عن رصد جلطات للدم من ضمن آثاره الجانبية المحتملة.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح أسترازينيكا مازالت تفوق المخاطر، في حين قالت لجنة السلامة في الوكالة إنه من المهم معرفة علامات الجلطة المحتملة، بحسب موقع الحرة.

وذكر التقرير أن رغم معظم أن حالات تجلط الدم المرتبطة باللقاح حدثت في أوردة الدماغ، إلا أن الجلطات يمكن أن تحدث أيضا في الساقين والبطن والرئتين.

ويمكن أن تؤدي الجلطات في الدماغ إلى السكتة الدماغية والنوبات والموت حيث تشمل أعراض تجلط الدم ضيق في التنفس والصداع.

ونصح الأطباء من حصلوا على لقاح أسترازينيكا بطلب المساعدة الطبية على الفور إذا أحسوا بالأعراض التالية: ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو تورم في الساق أو ألم مستمر في البطن.

ولفت التقرير إلى أن جلطات الدم تعالج عادة بأدوية مضادة للتخثر، ويمكن تجنب المضاعفات إذا تم الانتباه إلى الجلطة في وقت مبكر.

كورونا
فيروس كورونا
لقاح أسترازينيكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوعد
ي الربع بغض النظر عن الميول بالله حركة الرمه حمدالله اعزكم الله مفبركه عاديه اسألكم بالله ي اخي اقسم بالله لو اني رئيس النصر او اني وزير الرياضه ان هذا الااعب مايجلس يوم في السعوديه حرام بالله
ابو محمد 😎 ✍️
هم ماقالوا ان التجمعات ممنوعه ..لا وفي مدرسه بعد...!!؟ .. اظن الدارسين بهاالمدرسه وماجاورها ، ناجحين من الطراز الأولِ .............
ابو محمد 😎 ✍️
ماعليكم منه .. .. يقلد اميرنا عبد العزيز في الثمامه ، بس وين ياشفا البين ، فرق بين الاثنين ...
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا الطيرجي ..

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