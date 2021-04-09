بالفيديو.. "المرور" يوضح الفرق بين الإشارة الحمراء المتصلة والمتقطعة

الرياض (صدى):
أضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء .
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الإشارة المتقطعة تعنيما يلي :
- وجوب وقوف المركبة عند خط الوقوف أو مستوى الإشارة وعدم تجاوز مسار المشاه .
- الإشارة لعدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية أو مداخل الكباري .
- الإشارة للإيقاف الإضطراري لحركة السير مثل مرور سيارة الإإسعاف .
أما إذا صدرت إشارة حمراء متصلة فيجب وقوف المركبة وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشاة أو مستوى إشارة المرور .