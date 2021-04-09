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بالفيديو.. "المرور" يوضح الفرق بين الإشارة الحمراء المتصلة والمتقطعة

منذ 28 دقيقة
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بالفيديو.. "المرور" يوضح الفرق بين الإشارة الحمراء المتصلة والمتقطعة

الرياض (صدى):
أضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الإشارة المتقطعة تعنيما يلي :

- وجوب وقوف المركبة عند خط الوقوف أو مستوى الإشارة وعدم تجاوز مسار المشاه .

- الإشارة لعدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية أو مداخل الكباري .

- الإشارة للإيقاف الإضطراري لحركة السير مثل مرور سيارة الإإسعاف .

أما إذا صدرت إشارة حمراء متصلة فيجب وقوف المركبة وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشاة أو مستوى إشارة المرور .

الإدارة العامة للمرور
الإشارة الحمراء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوعد
ي الربع بغض النظر عن الميول بالله حركة الرمه حمدالله اعزكم الله مفبركه عاديه اسألكم بالله ي اخي اقسم بالله لو اني رئيس النصر او اني وزير الرياضه ان هذا الااعب مايجلس يوم في السعوديه حرام بالله
ابو محمد 😎 ✍️
هم ماقالوا ان التجمعات ممنوعه ..لا وفي مدرسه بعد...!!؟ .. اظن الدارسين بهاالمدرسه وماجاورها ، ناجحين من الطراز الأولِ .............
ابو محمد 😎 ✍️
ماعليكم منه .. .. يقلد اميرنا عبد العزيز في الثمامه ، بس وين ياشفا البين ، فرق بين الاثنين ...
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا الطيرجي ..

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