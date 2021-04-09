حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم بالجولة الـ 25 من دوري المحترفين .
وسيدير مباراة الاتحاد والهلال حكم الساحة المغربي رضوان جيد وحكم مساعد المغربي لحسن ازكاو وحكم مساعد المغربي مصطفى اكراد ، وحكم رابع ممدوح آل شهدان ، وحكم مغربي عادل زوراق ، وحكم مساد فيديو خلف الشمري .
أما لقاء التعاون والعين يديره الحكم خالد صلوى والحكم المساعد محمد العبكري والحكم عبد العزيز البريه والحكم الرابع محمد القرني وحكم الفيديو محمد السماعيل ومساعده محمد وزي .
بينما يدير مباراة ضمك والنصر حكم الساحة عبد الله حربي وحكم مساعد فهد العمري وحكم مساعد أحمد العتيق وحكم رابع أحمد الرميخاني وحكم الفيديو فيصل البلوي ومساعده عماد عسكر .