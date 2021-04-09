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حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

منذ 43 دقيقة
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حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم بالجولة الـ 25 من دوري المحترفين .

وسيدير مباراة الاتحاد والهلال حكم الساحة المغربي رضوان جيد وحكم مساعد المغربي لحسن ازكاو وحكم مساعد المغربي مصطفى اكراد ، وحكم رابع ممدوح آل شهدان ، وحكم مغربي عادل زوراق ، وحكم مساد فيديو خلف الشمري .

أما لقاء التعاون والعين يديره الحكم خالد صلوى والحكم المساعد محمد العبكري والحكم عبد العزيز البريه والحكم الرابع محمد القرني وحكم الفيديو محمد السماعيل ومساعده محمد وزي .

بينما يدير مباراة ضمك والنصر حكم الساحة عبد الله حربي وحكم مساعد فهد العمري وحكم مساعد أحمد العتيق وحكم رابع أحمد الرميخاني وحكم الفيديو فيصل البلوي ومساعده عماد عسكر .

الهلال
الاتحاد
التعاون
العين
دوري المحترفين
حكام المباريات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوعد
ي الربع بغض النظر عن الميول بالله حركة الرمه حمدالله اعزكم الله مفبركه عاديه اسألكم بالله ي اخي اقسم بالله لو اني رئيس النصر او اني وزير الرياضه ان هذا الااعب مايجلس يوم في السعوديه حرام بالله
ابو محمد 😎 ✍️
هم ماقالوا ان التجمعات ممنوعه ..لا وفي مدرسه بعد...!!؟ .. اظن الدارسين بهاالمدرسه وماجاورها ، ناجحين من الطراز الأولِ .............
ابو محمد 😎 ✍️
ماعليكم منه .. .. يقلد اميرنا عبد العزيز في الثمامه ، بس وين ياشفا البين ، فرق بين الاثنين ...
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا الطيرجي ..

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