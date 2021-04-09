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بالفيديو.. متحدث المسجد النبوي يكشف الإجراءات التي سوف تطبق في رمضان

منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث المسجد النبوي يكشف الإجراءات التي سوف تطبق في رمضان

المدينة المنورة (صدى):
أوضح جمعان العسيري المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الإجراءات التي سوف تطبق في شهر رمضان المبارك.

وقال العسيري خلال حديثه قناة " السعودية " أنه سيكون فتح الحرم قبل الفجر بساعة ويغلق بعد صلاة العشاء للتعقيم والتطهير لجميع مرافق المسجد النبوي.

وأضاف أن الصلاة سيكون10 ركعات وستكون الصلاة للفروض الخمس محصورة على العاملين والموظفين، سيتم تقديم الماء والتمر لجميع المصلين وتعليق الاعتكاف ووجبة السحور.

وأوضح أنه على كل شخص يأتي إلى المسجد أن يكون أخذ لقاح فيروس كورونا ودخل على تطبيق توكلنا، واعتمرنا، وذلك حماية للمصلين.

المدينة المنورة
المسجد النبوي
رمضان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماعليكم منه .. .. يقلد اميرنا عبد العزيز في الثمامه ، بس وين ياشفا البين ، فرق بين الاثنين ...
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا الطيرجي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. شي طيب ..
dfs
مطاوعة نجد ضايقوا الناس سنين حتى انفجروا الناس منهم الله ينتقم منهم وصرنا أضحوكة بعيون العرب والمسلمين وانا متناقضين ومنافقين بلا مبدى من تدين وتشدد إلى انفتاح فجأة بدون مقدمات

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