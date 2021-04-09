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بالفيديو.. كواليس نزع الألغام والتضحيات الهائلة في مشروع مسام السعودي باليمن

منذ ساعة
1918
بالفيديو.. كواليس نزع الألغام والتضحيات الهائلة في مشروع مسام السعودي باليمن

فهمي محمد (صدى):
أوضح أسامة القصيبي مدير المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام " مسام " حجم المخاطر والتضحيات التي يتعرض لها العاملين بالمشروع .

وقال أسامة القصيبي في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي جملته المعبره " الخأ الأول هو الأخير في نزع الألغام " .

وضاف أنه عندما يدخل الشخص حقل ألغام وبغض النظر عن الجنسية فهو معرض لإصابة أو إعاقة ومع ذلك فإن هناك إيمان بالقدر بغض النظر عن إحترافية العمل فالأخطاء واردة .

وكشف مدير مشروع " مسام " أن المشروع قدم بالفعل 23 شهيد منذ بدايته ، كما قدم 28 نازع تم إصابتهم بإعاقات ، مشيراً إلى أنه فقد زملاء بعد 17 مل من العمل والصداقة .

وأكد ان أعمال نزع الألغام هي قمة الإنسانية على مستوى العالم فلن تُفتح الطرقات ولن يصل الغذاء ولن يصل الدواء بدون نزع الألغام .

اليمن
مشروع مسام
نزع الألغام

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماعليكم منه .. .. يقلد اميرنا عبد العزيز في الثمامه ، بس وين ياشفا البين ، فرق بين الاثنين ...
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يا الطيرجي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. شي طيب ..
dfs
مطاوعة نجد ضايقوا الناس سنين حتى انفجروا الناس منهم الله ينتقم منهم وصرنا أضحوكة بعيون العرب والمسلمين وانا متناقضين ومنافقين بلا مبدى من تدين وتشدد إلى انفتاح فجأة بدون مقدمات
د محمد ماجد بخش
وصل تمثيل درجات الثقالة بوحدات تمثيل درجات الثقل بوحدات الثقل المغناطيسي العددي المكافيء المقابلة أو المناظرة لثقل وحدة المركز الممثل على أنها جزء من وحدات تمثيل بناء وحدة الثقل بينما وحدات الثقالة المغناطيسية المناظرة أو المقابلة هي مضاعف عددي لوحدة الثقل الممثلة لثقل المركز الممثلة بمجموع وحدات الثقالة على مستوى وحدات العنصر الممثلة ووحدات العناصر المقابلة وبذلك فإن التكافؤ يكون على مستوى الفراغ الممثل لعدد وحدات الثقالة الممثلة في مجموعها لوحدة الثقل الكلية أو وحدة الثقل المركزية وبذلك أيضا تكون الروابط الممثلة لكامل ومجمل الكتلة ولو تتكرم (أسمع وأقرأ أيها العالم شرقا وغربا ووسطا وشمالا وجنوبا) فإن مأرز العلم هو الجزيرة العربية والفضل لله.

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