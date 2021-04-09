بالفيديو.. كواليس نزع الألغام والتضحيات الهائلة في مشروع مسام السعودي باليمن

فهمي محمد (صدى):
أوضح أسامة القصيبي مدير المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام " مسام " حجم المخاطر والتضحيات التي يتعرض لها العاملين بالمشروع .
وقال أسامة القصيبي في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي جملته المعبره " الخأ الأول هو الأخير في نزع الألغام " .
وضاف أنه عندما يدخل الشخص حقل ألغام وبغض النظر عن الجنسية فهو معرض لإصابة أو إعاقة ومع ذلك فإن هناك إيمان بالقدر بغض النظر عن إحترافية العمل فالأخطاء واردة .
وكشف مدير مشروع " مسام " أن المشروع قدم بالفعل 23 شهيد منذ بدايته ، كما قدم 28 نازع تم إصابتهم بإعاقات ، مشيراً إلى أنه فقد زملاء بعد 17 مل من العمل والصداقة .
وأكد ان أعمال نزع الألغام هي قمة الإنسانية على مستوى العالم فلن تُفتح الطرقات ولن يصل الغذاء ولن يصل الدواء بدون نزع الألغام .