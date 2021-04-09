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بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح شروط التوبة لمن ارتكب فاحشة

منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح شروط التوبة لمن ارتكب فاحشة

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم من فعل الفاحشة ثم تاب توبة نصوحة .

وأكد الشيخ سعد الشثري في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب أن تتوفر في التوبة شروطاً كي تكون مقبولة كالندم على الماضي والإقلاع عن الذنب وعزم جازم على عدم العودة إليه وأن يكون ذلك طلباً لرضا الله تعالى لا لمقصد دنيوي وأن يكون ذلك في زمن الإمهال وإذ كان هناك حقوق للعبد ردها .

وأضاف الشيخ الشثري أن العبد إذا لم يكن على يقين من نفسه بأن توبته صادقة فلا تأمن أن تكون مقبولة وقد يموت على المعصية ، وإذا كان صادقاً فإنه يكثر من الطاعات لأنه استشعر الخوف من الله تعالى .

واضاف الشيخ الشثري أن هناك حق لله تعالى وهو يمكن العفو عنه بالتوبة وحق للخلق ويجب رده .

 

 

الشيخ سعد الشثري
التوبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
اكثر من يستفيد منها هم الأجانب
abdul
"18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار". نفس الدول كانت مطنّشة عند حرق قرى المسلمين وقتلهم الجماعي وطردهم من بلدهمبأيدي الجيش البورمي..
abdul
وش صار في رفع دعاوى على من قالولك خطافة الرياييل وانا واحد منهم ؟ هل انتظر منك يا هند خطاب " يُو آر سَرْڤد " كما فعلت غادة عويس بالمدّعى عليه في المحاكم الامركية؟
abdul
الزيجة الثالثة هين لا بأس به. اذا زاد خرب الموتر .
abdul
والله مسّختوها. يعني نرجع نشرب باربكان الخالي من الخمر ؟

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