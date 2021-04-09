الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. عادات وتقاليد أهل حائل قديماً في شهر رمضان

منذ ساعة
1843
بالفيديو.. عادات وتقاليد أهل حائل قديماً في شهر رمضان

حائل (صدى):
روى مواطن مسن من منطقة حائل، العادات والتقاليد قديماً بين أهالي المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العم سلامة الجلعود، كان هناك استعدادان لهذا الشهر؛ الأول عبادي من خلال تغيير رمل المسجد وتجديده وتزويده بقرب الماء.

وأوضح أن الاستعداد الثاني كان متعلقاً بالعادات، وأبرزها كان شراء حبوب القمح التي كانت تعد منها عدة وصفات وأكلات مختلفة، وتقدم على الإفطار وتوزع كذلك لعابري السبيل.

وأضاف أن الاستعدادات لعيد الفطر كانت غير تقليدية، حيث كانت النساء يغسلن رؤوسهن بورق الطلح، ويحرص الجميع على تفصيل ثياب جديدة للاحتقال به.

حائل
رمضان
العم سلامة الجلعود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

.4love
اكثر من يستفيد منها هم الأجانب
abdul
"18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار". نفس الدول كانت مطنّشة عند حرق قرى المسلمين وقتلهم الجماعي وطردهم من بلدهمبأيدي الجيش البورمي..
abdul
وش صار في رفع دعاوى على من قالولك خطافة الرياييل وانا واحد منهم ؟ هل انتظر منك يا هند خطاب " يُو آر سَرْڤد " كما فعلت غادة عويس بالمدّعى عليه في المحاكم الامركية؟
abdul
الزيجة الثالثة هين لا بأس به. اذا زاد خرب الموتر .
abdul
والله مسّختوها. يعني نرجع نشرب باربكان الخالي من الخمر ؟

أخر الأخبار

"الشؤون الإسلامية": إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق
"الشؤون الإسلامية": إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق
منذ 18 دقيقة 1414
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد
منذ 33 دقيقة 1611
بالفيديو.. الشيخ "الشثري " يوضح حكم توكيل شخص لآخر كي يحج عن جده المتوفي
بالفيديو.. الشيخ "الشثري " يوضح حكم توكيل شخص لآخر كي يحج عن جده المتوفي
منذ 38 دقيقة 1567
"الشورى" يناقش تعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري
"الشورى" يناقش تعديلات على نظامي التقاعد المدني والعسكري
منذ 43 دقيقة 1908
بالفيديو.. موقف عفوي طريف من طفلة لرجل أمن في إحدى مناطق المملكة
بالفيديو.. موقف عفوي طريف من طفلة لرجل أمن في إحدى مناطق المملكة
منذ 43 دقيقة 2470
الإطاحة بذئب بشري حاول اغتصاب طفلة
الإطاحة بذئب بشري حاول اغتصاب طفلة
منذ 48 دقيقة 690
مقتل امرأة إثر خطفها بهدف الزواج
مقتل امرأة إثر خطفها بهدف الزواج
منذ 53 دقيقة 757
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح شروط التوبة لمن ارتكب فاحشة
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح شروط التوبة لمن ارتكب فاحشة
منذ ساعة 2119
انخفاض سعر النفط بنسبة 0.82 %
انخفاض سعر النفط بنسبة 0.82 %
منذ ساعة 1819
بالفيديو.. عادات وتقاليد أهل حائل قديماً في شهر رمضان
بالفيديو.. عادات وتقاليد أهل حائل قديماً في شهر رمضان
منذ ساعة 1844