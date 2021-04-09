بالفيديو.. عادات وتقاليد أهل حائل قديماً في شهر رمضان

حائل (صدى):
روى مواطن مسن من منطقة حائل، العادات والتقاليد قديماً بين أهالي المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال العم سلامة الجلعود، كان هناك استعدادان لهذا الشهر؛ الأول عبادي من خلال تغيير رمل المسجد وتجديده وتزويده بقرب الماء.
وأوضح أن الاستعداد الثاني كان متعلقاً بالعادات، وأبرزها كان شراء حبوب القمح التي كانت تعد منها عدة وصفات وأكلات مختلفة، وتقدم على الإفطار وتوزع كذلك لعابري السبيل.
وأضاف أن الاستعدادات لعيد الفطر كانت غير تقليدية، حيث كانت النساء يغسلن رؤوسهن بورق الطلح، ويحرص الجميع على تفصيل ثياب جديدة للاحتقال به.