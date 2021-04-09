دول أوربية جديدة تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً

وكالات (صدى):
أعلنت هولندا والبرتغال، اليوم الجمعة، أنّهما ستحصران استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً.
ويأتي ذلك بعد توصية أصدرتها هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية بوجوب إدراج جلطات الدم ضمن الآثار الجانبية "النادرة جداً" للّقاح المضادّ لفيروس كرورنا.
وذكرت وزارة الصحّة الهولندية في بيان إنّ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً "بإمكانهم الاستمرار في تلقي (اللّقاح) بكل أمان"، في حين يتعيّن على أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً "تلقّي لقاح آخر".
وأضافت أنّ أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً وسبق لهم وأن تلقّوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يمكنهم تلقّي الجرعة الثانية من هذا اللّقاح لأنّه لم تسجّل أي آثار جانبية لهذا اللّقاح بعد الجرعة الثانية.