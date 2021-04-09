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دول أوربية جديدة تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً

منذ ساعة
2018
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دول أوربية جديدة تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً

وكالات (صدى):
أعلنت هولندا والبرتغال، اليوم الجمعة، أنّهما ستحصران استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً.

ويأتي ذلك بعد توصية أصدرتها هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية بوجوب إدراج جلطات الدم ضمن الآثار الجانبية "النادرة جداً" للّقاح المضادّ لفيروس كرورنا.

وذكرت وزارة الصحّة الهولندية في بيان إنّ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً "بإمكانهم الاستمرار في تلقي (اللّقاح) بكل أمان"، في حين يتعيّن على أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً "تلقّي لقاح آخر".

وأضافت أنّ أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً وسبق لهم وأن تلقّوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يمكنهم تلقّي الجرعة الثانية من هذا اللّقاح لأنّه لم تسجّل أي آثار جانبية لهذا اللّقاح بعد الجرعة الثانية.

البرتغال
هولندا
لقاح أسترازينيكا

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5417
منذ ساعة
" دول أوربية جديدة تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً " يالّا نخلص بالمرة من هؤولاء الشياب اللي اهلكوا اقتصاد بلدنا بتكاليف علاجهم، هو لسان حال هولندا وبرتغال.

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أحدث التعليقات

.4love
اكثر من يستفيد منها هم الأجانب
abdul
"18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار". نفس الدول كانت مطنّشة عند حرق قرى المسلمين وقتلهم الجماعي وطردهم من بلدهمبأيدي الجيش البورمي..
abdul
وش صار في رفع دعاوى على من قالولك خطافة الرياييل وانا واحد منهم ؟ هل انتظر منك يا هند خطاب " يُو آر سَرْڤد " كما فعلت غادة عويس بالمدّعى عليه في المحاكم الامركية؟
abdul
الزيجة الثالثة هين لا بأس به. اذا زاد خرب الموتر .
abdul
والله مسّختوها. يعني نرجع نشرب باربكان الخالي من الخمر ؟

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