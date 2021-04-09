الأعداد السابقة للصحيفة

زين السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 24 دقيقة
1508
زين السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة زين السعودية باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء للعمل بالرياض .

وأكدت شركة زين السعودية أن الوظائف للمواطنين من حملة الثانوية العامة .

الوظائف : إدارة مركز الاتصال ، مدير مركز إتصال كبار العملاء ، محلل القنوات الرقمية ، أخصائي أول التنسيق الخارجي ، أخصائي إدارة القوى العاملة ، محلل أول مباني ، أخصائي تقنيات الشحن والفوترة ، أخصائي عقود الشركات ، محلل الحوادث الجماعية ، محلل أول دعم أنظمة رعاية العملاء .

الشروط :

-إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

- إجادة برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس .

ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

 

وظائف شاغرة
زين السعودية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجنب الأيمن
د محمد ماجد بخش
الكرة مدورة . يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره
خالد
ايام ماكان صبي قهوه واسمه ( الواد بيليا ) ايام الفقر والمرمطه .
ابو غريب
اولاد متعه ماعليهم شرهه
Ali
بتلاقي عملك عند ربك

أخر الأخبار

دول أوربية جديدة تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً
دول أوربية جديدة تحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً
منذ 15 دقيقة 1287
وثيقة نادرة للملك سعود يعتذر فيها عن زيارة عنيزة
وثيقة نادرة للملك سعود يعتذر فيها عن زيارة عنيزة
منذ 19 دقيقة 1448
زين السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
زين السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 24 دقيقة 1512
حظر مزاولة عمليات شفط الدهون على استشاري الجلدية
حظر مزاولة عمليات شفط الدهون على استشاري الجلدية
منذ ساعة 1949
توقيف معلّق رياضي عن العمل لطلبه جعة على الهواء
توقيف معلّق رياضي عن العمل لطلبه جعة على الهواء
منذ ساعة 2133
محمد هنيدى يسخر من صورة قديمة له: وسامة ستجعلك تتوقف دقيقة
محمد هنيدى يسخر من صورة قديمة له: وسامة ستجعلك تتوقف دقيقة
منذ ساعة 820
دراسة : شرب الشاي بصفة يومية قد يسبب السرطان
دراسة : شرب الشاي بصفة يومية قد يسبب السرطان
منذ ساعة 1678
السفير الفرنسي يلتقط صورة خاصة فوق «عنفة رياح» بدومة الجندل
السفير الفرنسي يلتقط صورة خاصة فوق «عنفة رياح» بدومة الجندل
منذ ساعة 2202
3 طرق سهلة لتنظيف الأثاث الخشبي وتلميعه
3 طرق سهلة لتنظيف الأثاث الخشبي وتلميعه
منذ ساعة 1659
الكشف عن عدد زيجات المطربة أصالة
الكشف عن عدد زيجات المطربة أصالة
منذ ساعة 1228