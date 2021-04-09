زين السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة زين السعودية باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء للعمل بالرياض .
وأكدت شركة زين السعودية أن الوظائف للمواطنين من حملة الثانوية العامة .
الوظائف : إدارة مركز الاتصال ، مدير مركز إتصال كبار العملاء ، محلل القنوات الرقمية ، أخصائي أول التنسيق الخارجي ، أخصائي إدارة القوى العاملة ، محلل أول مباني ، أخصائي تقنيات الشحن والفوترة ، أخصائي عقود الشركات ، محلل الحوادث الجماعية ، محلل أول دعم أنظمة رعاية العملاء .
الشروط :
-إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
- إجادة برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس .
ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .