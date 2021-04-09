توقيف معلّق رياضي عن العمل لطلبه جعة على الهواء

وكالات (صدى):
أعلن التلفزيون التونسي الحكومي عن وقف معلّقاً رياضياً عن العمل وفتح تحقيقاً بعدما طلب جعة من زميله والميكرفون لا يزال مفتوحا في المباشر قبل انطلاق مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.
وسُمِع بوضوح صوت المعلق قبل انطلاق المباراة، أمس ، يطلب من زميله تشكيلة اللاعبين ثم يقول «أعطني علبة جعة».
وذكرت مؤسسة التلفزة الوطنية في بيان «اعتذار»، أنه «على إثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء، تعتذر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية من السادة المشاهدين».
وأضافت: «قامت الإدارة بإيقاف المعلق فوراً إلى حين انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة».
ويذكر أن مقطع الفيديو ظهر فيه صوت المعلق فقط، على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب بسيلٍ من التعليقات الساخرة وتم نشر صور مُرَكبة لشعار التلفزيون بجانب شعار العلامة التجارية المصنعة للجعة.