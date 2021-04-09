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السفير الفرنسي يلتقط صورة خاصة فوق «عنفة رياح» بدومة الجندل

منذ ساعة
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السفير الفرنسي يلتقط صورة خاصة فوق «عنفة رياح» بدومة الجندل

علي القحطاني (صدى):
التقطت السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، صورة له فوق عنفات الرياح المخصصة لتوليد الكهرباء في دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وقال السفير الفرنسي : «على ارتفاع 130م، من على قمة إحدى العنفات الريحية في دومة الجندل، في منطقة الجوف. مشهد خلاب يطلّ أكبر وأروع محطة طاقة الرياح في الشرق الأوسط».

وأضاف السفير الفرنسي : «سعيد بحضور العرض الرسمي لمزرعة رياح دومة الجندل إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والسيد برونو بانساسون، وممثلي شركة مصدر.. شراكة ثلاثية الأطراف في خدمة الطاقة النظيفة»

 

لودوفيك بوي
السفير الفرنسي لدى المملكة
عنقة رياح

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجنب الأيمن
د محمد ماجد بخش
الكرة مدورة . يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره
خالد
ايام ماكان صبي قهوه واسمه ( الواد بيليا ) ايام الفقر والمرمطه .
ابو غريب
اولاد متعه ماعليهم شرهه
Ali
بتلاقي عملك عند ربك

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