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"المالية": صرف 31 مليار ريال أوامر دفع للقطاع الخاص في ثلاثة شهور

منذ 54 دقيقة
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"المالية": صرف 31 مليار ريال أوامر دفع للقطاع الخاص في ثلاثة شهور

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة إنهاء إجراءات صرف 31 مليار ريال بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأكدت وزارة المالية أن 233 مليون ريال أوامر دفع مستلمة للقطاع الخاص تحت إجراء الصرف ، مشيرة إلى أن أوامر الدفع غير المصروفة للقطاع الخاص لأكثر من 45 يوم تكون موقفة بموجب أحكام قضائية .

وأشارت وزارة المالية أنه تم إنهاء إجراءات صرف 186 مليار ريال بنسبة 99 % من إجمالي أوامر الدفع المستلمة للقطاع العام خلال نفس الفترة .

القطاع الخاص
وزارة المالية
القطاع العام
أوامر الدفع

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه شكله مغشوش إبن الكلب هذا،لو شاته الحصان،خلاه من صيد أمس.
د محمد ماجد بخش
عوضك الله خير من كل ما افتقدت وكان الله في عونك على تجاوز أزمتك والحمد لله أنك بخير وفي خير وإلى خير . مشاعرك عفوية وسردك منسجم ومحاولات تعبيرك راسية كما مركب يمخر عباب البحر في انتظار كتاب أو رواية منك في معرض الكتاب واقترح عليك البدء فورا وليكن عود زهرة الياسمين ريشة قلمك وعبير كلماتك
ابو منى
يستاهلون
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية وحدة كتلة كلية ووحدة تأثير فراغية عددية ثقالية محورية مكافئة موحدة ممثلة بمجموع وحدات الكتلة الممثلة لوحدة الفراغ التي تمثل مركز ثقالة وحدة مجموع الذرات في وحدة الفراغ

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