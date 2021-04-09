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بالفيديو.. متحدث الجمارك: سنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط

منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث الجمارك: سنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، بدر الربدي، أن الجمارك السعودية احتلت المرتبة الـ72 في مؤشر التجارة عبر الحدود

وقال متحدث الجمارك لقناة " العربية " قفزنا خلال عام واحد 72 مرتبة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وسنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط.

وأضاف : أنه من أولويتنا خدمة العميل وتسهيل تجربته مع الجمارك، حيث تم تخفيض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، حيث كنا نطلب 12 للاستيراد 9 للتصدير، والآن أصبحنا نطلب مستندين لكل منهما.

وأشار إلى أنه تم إتاحة التقديم المسبق للبيانات إلكترونيًا، وخدمة العملاء على مدار 24 ساعة.

الجمارك
الهيئة العامة للجمارك
الفسخ
بدر الربدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48779
منذ 37 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه شكله مغشوش إبن الكلب هذا،لو شاته الحصان،خلاه من صيد أمس.
د محمد ماجد بخش
عوضك الله خير من كل ما افتقدت وكان الله في عونك على تجاوز أزمتك والحمد لله أنك بخير وفي خير وإلى خير . مشاعرك عفوية وسردك منسجم ومحاولات تعبيرك راسية كما مركب يمخر عباب البحر في انتظار كتاب أو رواية منك في معرض الكتاب واقترح عليك البدء فورا وليكن عود زهرة الياسمين ريشة قلمك وعبير كلماتك
ابو منى
يستاهلون
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية وحدة كتلة كلية ووحدة تأثير فراغية عددية ثقالية محورية مكافئة موحدة ممثلة بمجموع وحدات الكتلة الممثلة لوحدة الفراغ التي تمثل مركز ثقالة وحدة مجموع الذرات في وحدة الفراغ

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