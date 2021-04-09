الأعداد السابقة للصحيفة

زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في بطولة فيلم جديد

منذ ساعة
1971
زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في بطولة فيلم جديد

وكالات (صدى):
أعلن نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش عن مشاركته في بطولة فيلم جديد من مغامرات أستيريكس وأوبيليكس.

ويجسد مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم كايوس أنتيفيروس.

ونشر نجوم آخرون عبر حساباتهم على "إنستغرام" صورا عن أسماء أدوارهم في الفيلم الذي يخرجه الفرنسي غيوم كانيه.

ويتولى جيل لولوش دور صديقه أوبيليكس. أما شخصية بانوراميكس فأعلن بيير ريتشارد أنه سيؤديها.

وأسندت شخصية كليوباترا إلى ماريون كوتيار، وهو دور تولته سابقا مونيكا بيلوتشي، في حين يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيصر.

 

زلاتان إبراهيموفيتش
مغامرات أستيريكس وأوبيليكس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه شكله مغشوش إبن الكلب هذا،لو شاته الحصان،خلاه من صيد أمس.
د محمد ماجد بخش
عوضك الله خير من كل ما افتقدت وكان الله في عونك على تجاوز أزمتك والحمد لله أنك بخير وفي خير وإلى خير . مشاعرك عفوية وسردك منسجم ومحاولات تعبيرك راسية كما مركب يمخر عباب البحر في انتظار كتاب أو رواية منك في معرض الكتاب واقترح عليك البدء فورا وليكن عود زهرة الياسمين ريشة قلمك وعبير كلماتك
ابو منى
يستاهلون
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية وحدة كتلة كلية ووحدة تأثير فراغية عددية ثقالية محورية مكافئة موحدة ممثلة بمجموع وحدات الكتلة الممثلة لوحدة الفراغ التي تمثل مركز ثقالة وحدة مجموع الذرات في وحدة الفراغ

أخر الأخبار

الكشف عن عدد زيجات المطربة أصالة
الكشف عن عدد زيجات المطربة أصالة
منذ 13 دقيقة 397
القبض على قاتل الكلاب في الداير
القبض على قاتل الكلاب في الداير
منذ 33 دقيقة 1744
أسباب ظهور الشامات وطرق التخلص منها
أسباب ظهور الشامات وطرق التخلص منها
منذ 38 دقيقة 1476
"الصحة" توضح تأثير لقاح كورونا على المرأة أثناء الدورة الشهرية
"الصحة" توضح تأثير لقاح كورونا على المرأة أثناء الدورة الشهرية
منذ 43 دقيقة 1541
"المالية": صرف 31 مليار ريال أوامر دفع للقطاع الخاص في ثلاثة شهور
"المالية": صرف 31 مليار ريال أوامر دفع للقطاع الخاص في ثلاثة شهور
منذ 53 دقيقة 1787
بالفيديو.. متحدث الجمارك: سنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط
بالفيديو.. متحدث الجمارك: سنصل إلى مرحلة الفسح خلال ساعتين فقط
منذ 58 دقيقة 1830
بالفيديو.. أول تعليق من هند البلوشي على طلاق “علي يوسف” لها علنا
بالفيديو.. أول تعليق من هند البلوشي على طلاق “علي يوسف” لها علنا
منذ ساعة 801
زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في بطولة فيلم جديد
زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في بطولة فيلم جديد
منذ ساعة 1973
طرق طبيعية سهلة للتخلص من جفاف بشرتك بعد الصيام
طرق طبيعية سهلة للتخلص من جفاف بشرتك بعد الصيام
منذ ساعة 1571
تاجر مخدرات : زودت النشاط عشان أوفر أموال لشهر رمضان !
تاجر مخدرات : زودت النشاط عشان أوفر أموال لشهر رمضان !
منذ ساعة 923