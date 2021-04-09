زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في بطولة فيلم جديد

وكالات (صدى):
أعلن نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش عن مشاركته في بطولة فيلم جديد من مغامرات أستيريكس وأوبيليكس.
ويجسد مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم كايوس أنتيفيروس.
ونشر نجوم آخرون عبر حساباتهم على "إنستغرام" صورا عن أسماء أدوارهم في الفيلم الذي يخرجه الفرنسي غيوم كانيه.
ويتولى جيل لولوش دور صديقه أوبيليكس. أما شخصية بانوراميكس فأعلن بيير ريتشارد أنه سيؤديها.
وأسندت شخصية كليوباترا إلى ماريون كوتيار، وهو دور تولته سابقا مونيكا بيلوتشي، في حين يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيصر.