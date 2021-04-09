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شركة دور للضيافة توفر وظائف شاغرة

منذ ساعة
1461
شركة دور للضيافة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة دور للضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع عدد من الفنادق التابعة للشركة والمتعاقدة معها في كل من الرياض، وتبوك، الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير علاقات المستثمرين (الرياض)، مشرف التدبير المنزلي (تبوك)، منسق مبيعات (تبوك)، موظف استقبال (تبوك)، أمين المخزن (الجبيل)، شيف معجنات (الرياض)، مدير المكتب الأمامي (الرياض)، طاهٍ / شيف تنفيذي (الجبيل)، مراجع داخلي (الرياض).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .

وظائف
شركة دور للضيافة

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
اللهم إناندعوك يا ربنا،دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عن عبدك الفقير إلى عونك ولطفك وقوتك،-((المعتقل خالد الدوسري)) ما أهمه، وتول أمره بلُطفك، وتداركه برحمتك وكرمك،اللهم اكشف عنه وعن كل مكروب كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عنه ما يطيق، وما لا يطيق، اللهم فرج عنه وعن كل ملهوف ومكروب ومهموم، كل هم وغم، وأخرجه من كل كرب وهم وحزن. إنك سميع مجيب.
العدناني
هو اليوم في احد يشوف حمار اصلا ؟؟ مرة واحد حذرني من مطعم مندي وقال لي يبيعوا لحم كلاب والمطعم سمعته جدا طيبة وقديم جدا في الحي ونظيف جدا واكلهم ممتاز فقلت له انت الان تبغى تفهمني انهم كل يوم يتركون المسلخ ويروحون الخبوت يصيدون كلاب ؟؟؟!! والا حنا في الفلبين هههههههه
واضح*** وصريح***
رحمك الله يا أبوعداي، ؟؟-ولا نامت أعين الجبناء..
اللهو البرى
اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين.. واعنا على صيامه.. يارب العالمين.. ثانيا.. قتل هذا بدون أذى ذنبه على القاتل.. وان كان نرى كثرة الكلاب الضالة.. واحيان قد تأذي الناس وخاصة الأطفال.. كما يحدث. أحيانا ومحاربتها راجع للأمانة والبلديات.. ف المدن. أما الشاب هذا فهو يتفاخر انه قتل كلب يبا يعلمكم انه رماي.. تعلم وارم بس لاترمي شي فيه روح وحي مثلك ارم حجر ارم عمود ارم لوح ارم اي شي.. وسيب المخلوقات.. الجهل له دور. أيضا.
اتقي الله ولو بشق تمره
لاتحكمون على اي شخص بالفسق او الصلاح ومايدرك عن اعمال يفعلها بعيد عن اعين الناس فالرجل يمسي كافرا ويصبح مومن و رجل يمسي مومنا ويصبح كافرا

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