مباريات اليوم الجمعة

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يلعب النصر مع ضمك في تمام الساعة السابعة مساءًا، ثم يأتي كلاسيكو الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وقبله مواجهة التعاون أمام العين في الساعة السابعة.
مباريات الدوري الإنجليزي
تستأنف الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام ووولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
مباريات الدوري الإسباني
تشهد الجولة 30 من الدوري الإسباني مواجهة ويسكا أمام إلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً.
مباريات الدوري الفرنسي
يلعب ميتز مع المتصدر ليل في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
يواجه الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءًا، كما يلتقي الهلال السوداني مع مازيمبي في الساعة الرابعة عصرًا، والمريخ مع فيتا كلوب في تمام العاشرة مساءًا، فيما يلعب صن داونز أمام شباب بلوزداد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.