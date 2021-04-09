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مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعة
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مباريات اليوم الجمعة

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يلعب النصر مع ضمك في تمام الساعة السابعة مساءًا، ثم يأتي كلاسيكو الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وقبله مواجهة التعاون أمام العين في الساعة السابعة.

مباريات الدوري الإنجليزي

تستأنف الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام ووولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

مباريات الدوري الإسباني

تشهد الجولة 30 من الدوري الإسباني مواجهة ويسكا أمام إلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مباريات الدوري الفرنسي

يلعب ميتز مع المتصدر ليل في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي المصري نظيره سيمبا التنزاني في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءًا، كما يلتقي الهلال السوداني مع مازيمبي في الساعة الرابعة عصرًا، والمريخ مع فيتا كلوب في تمام العاشرة مساءًا، فيما يلعب صن داونز أمام شباب بلوزداد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مباريات اليوم – الدوري المصري – الدوري السعودي – الدوري الانجليزي – الدوري الإيطالي – الهلال – النصر – الشباب – الاتحاد – الاهلي – الزمالك – برشلونة – ريال مدريد

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واضح*** وصريح***
اللهم إناندعوك يا ربنا،دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عن عبدك الفقير إلى عونك ولطفك وقوتك،-((المعتقل خالد الدوسري)) ما أهمه، وتول أمره بلُطفك، وتداركه برحمتك وكرمك،اللهم اكشف عنه وعن كل مكروب كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عنه ما يطيق، وما لا يطيق، اللهم فرج عنه وعن كل ملهوف ومكروب ومهموم، كل هم وغم، وأخرجه من كل كرب وهم وحزن. إنك سميع مجيب.
العدناني
هو اليوم في احد يشوف حمار اصلا ؟؟ مرة واحد حذرني من مطعم مندي وقال لي يبيعوا لحم كلاب والمطعم سمعته جدا طيبة وقديم جدا في الحي ونظيف جدا واكلهم ممتاز فقلت له انت الان تبغى تفهمني انهم كل يوم يتركون المسلخ ويروحون الخبوت يصيدون كلاب ؟؟؟!! والا حنا في الفلبين هههههههه
واضح*** وصريح***
رحمك الله يا أبوعداي، ؟؟-ولا نامت أعين الجبناء..
اللهو البرى
اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين.. واعنا على صيامه.. يارب العالمين.. ثانيا.. قتل هذا بدون أذى ذنبه على القاتل.. وان كان نرى كثرة الكلاب الضالة.. واحيان قد تأذي الناس وخاصة الأطفال.. كما يحدث. أحيانا ومحاربتها راجع للأمانة والبلديات.. ف المدن. أما الشاب هذا فهو يتفاخر انه قتل كلب يبا يعلمكم انه رماي.. تعلم وارم بس لاترمي شي فيه روح وحي مثلك ارم حجر ارم عمود ارم لوح ارم اي شي.. وسيب المخلوقات.. الجهل له دور. أيضا.
اتقي الله ولو بشق تمره
لاتحكمون على اي شخص بالفسق او الصلاح ومايدرك عن اعمال يفعلها بعيد عن اعين الناس فالرجل يمسي كافرا ويصبح مومن و رجل يمسي مومنا ويصبح كافرا

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