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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ 57 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة ، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو صابر
لماذا لا يعاقب مثير الشائعات ويجعل عبرة لمن يعتبر اذا كان داخل البلاد واذا كان خارجها يطلب من الدولة التي عليها محاسبته أو يعاقب أن عرف حين قدومه للمملكة لأي غرض كان .عدا غرض الحج والعمرة .
شيخين
لعنة الله عيك
الاسلمي
اعوذ بالله ايش ذا الحقد عند الروافض على اهل السنه اللهم اكفنا شرهم بما شئت
الاسلمي
اعوذ بالله ايش ذا الحقد عند الروافض على اهل السنه اللهم اكفنا شرهم بما شئت
ريح المسك
وين لجنة الانضباط عن حركات لاعبي الهلال الفاضحة والتي يندى لها الجبين لكن لا ترى لا تسمع لا تتكلم

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