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18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

منذ ساعة
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18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

نايبيداو (صدى):
أصدرت 18 دولة أوروبية، اليوم الجمعة، بيانًا يدينون فيه قتل المتظاهرين ضد حكم المجلس العسكري.

وكانت وسائل إعلام محلية في ميانمار، قد ذكرت أمس الخميس، أن 11 متظاهرا على الأقل قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة بشمال غرب البلاد بعد وصول عربات محملة بالجنود لقمع احتجاج مناهض للمجلس العسكري الحاكم.

وكشفت إن المحتجين المسلحين ببنادق محلية الصنع وسكاكين وقنابل حارقة ردوا على القوات في بلدة تيز وتم استدعاء المزيد من الجنود، لافتة إلى أن المعارك استمرت حتى صباح أمس الخميس وقتل 11 متظاهرا على الأقل وأصيب نحو 20.

 

ميانمار
احتجاجات
متظاهرين
دولة أوروبية

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أحدث التعليقات

ابو صابر
لماذا لا يعاقب مثير الشائعات ويجعل عبرة لمن يعتبر اذا كان داخل البلاد واذا كان خارجها يطلب من الدولة التي عليها محاسبته أو يعاقب أن عرف حين قدومه للمملكة لأي غرض كان .عدا غرض الحج والعمرة .
شيخين
لعنة الله عيك
الاسلمي
اعوذ بالله ايش ذا الحقد عند الروافض على اهل السنه اللهم اكفنا شرهم بما شئت
الاسلمي
اعوذ بالله ايش ذا الحقد عند الروافض على اهل السنه اللهم اكفنا شرهم بما شئت
ريح المسك
وين لجنة الانضباط عن حركات لاعبي الهلال الفاضحة والتي يندى لها الجبين لكن لا ترى لا تسمع لا تتكلم

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