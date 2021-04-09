18 دولة أوروبية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

نايبيداو (صدى):
أصدرت 18 دولة أوروبية، اليوم الجمعة، بيانًا يدينون فيه قتل المتظاهرين ضد حكم المجلس العسكري.
وكانت وسائل إعلام محلية في ميانمار، قد ذكرت أمس الخميس، أن 11 متظاهرا على الأقل قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة بشمال غرب البلاد بعد وصول عربات محملة بالجنود لقمع احتجاج مناهض للمجلس العسكري الحاكم.
وكشفت إن المحتجين المسلحين ببنادق محلية الصنع وسكاكين وقنابل حارقة ردوا على القوات في بلدة تيز وتم استدعاء المزيد من الجنود، لافتة إلى أن المعارك استمرت حتى صباح أمس الخميس وقتل 11 متظاهرا على الأقل وأصيب نحو 20.