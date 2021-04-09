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السفير المعلمي يلتقي طلاب الكلية الحربية الأمريكية

منذ ساعة
1671
السفير المعلمي يلتقي طلاب الكلية الحربية الأمريكية

نيويورك (صدى):
التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضياً بطلاب الكلية الحربية الأمريكية للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، لاسيما جهودها كذلك في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها الإنسانية.

كما تناول معاليه رؤية المملكة 2030 التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث السفير المعلمي عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضاً إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلاً عن المساهمات في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية لاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهودها في تقديم مشاريع قوانين القرارات الأممية أو دعم مشاريع القرارات المطروحة من قبل المنظمة أو الاعضاء التي تصب في المصلحة الدولية الإنسانية.

حضر اللقاء، مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

أمريكا
المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههه
ابوعبدالعزيز
فيه شيء غير طبيعي يا ناس مقطع مصور وواضح للجميع كيف يتم تبرير قله الادب بهذه الطريقة !! لا لتبرير الافعال المشينة ولا للضحك على الجماهير !! وش نقول بعد شويه حياء يا ناس لو تكلمينه 50 مره لن يفيده ويفيدك ماحدث منه شيء قله ادب و تجاوز للخطوط الحمراء تستحق عقوبة رادعه له ومن على شاكلته
ابو محمد
ياخسارة سنين عمرك اللي راحت ماعلمتك شيء
ابو عمار
يستاهل
ابو محمد
ياخسارة سنين عمرك اللي مرت بدون ماتعلمك شيء

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