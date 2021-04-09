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وصول عدد مشاهير سناب شات المخالفين المحالين للداخلية إلى 20 شخصًا

منذ 49 دقيقة
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وصول عدد مشاهير سناب شات المخالفين المحالين للداخلية إلى 20 شخصًا

الرياض (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن قيام وزارة التجارة بإحالة 13 مخالفاً ومخالفة من مشاهير سناب شات لوزارة الداخلية؛ بسبب مخالفتهم للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت التقارير، أنه ارتفع إجمالي عدد المحالين ليصل إلى 20 شخصاً؛ حيث رفعت الوزارة أسماء المشاهير الجدد الذين ضبطت مخالفاتهم إلى "الداخلية"، بعد قيامها برفع أسماء 7 مشاهير في وقت سابق، بحسب صحيفة "سبق" .

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قراراً أمس الخميس، بمعاقبة 6 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين عبر "سناب شات" من بينهم 4 نساء و3 رجال إلى "الداخلية"، لمخالفتهم التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وزارة التجارة
الداخلية
سناب شات

التعليقات

ابونوران
ابونوران عدد التعليقات : 15
منذ 45 دقيقة
يستاهلون خلي الشهره تنفعهم يخالفون أوامر الدوله والدوله تسوي كذا لمصلحت المواطن والمقيم
ابو نوران
ابو نوران عدد التعليقات : 15
منذ 44 دقيقة
يستاهلون خلي الشهره تنفعهم يخالفون أوامر الدوله والدوله تسوي كذا لمصلحت المواطن والمقيم
ابو نوران
ابو نوران عدد التعليقات : 15
منذ 44 دقيقة
يستاهلون خلي الشهره تنفعهم يخالفون أوامر الدوله والدوله تسوي كذا لمصلحت المواطن والمقيم
ابونوران
ابونوران عدد التعليقات : 15
منذ 44 دقيقة
يستاهلون خلي الشهره تنفعهم يخالفون أوامر الدوله والدوله تسوي كذا لمصلحت المواطن والمقيم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على الامريكان
عبدالله الحربي
الله يصبرنا عليك ياخي ممكن تاخذ استراحة محارب انت والمريسل لمدة سنه فقط وتتركون النصر في حاله واضمن لك ان النادي سوف يكون فالقمه الان اللاعب مستهتر ومخسر النادي ومتعالي ويلعب بدون نفس رغم الملايين التي ياخذها وانت تبرر له والله الغامدي لو يعطي فرصه افضل منه
ابو عمار
هذا ارتفاع خطير جدا .. بصراحه اصبح الحجر امر ضروري
عبدالله الحربي
الله يصبرنا عليك ياخي ممكن تاخذ استراحة محارب انت والمريسل لمدة سنه فقط وتتركون النصر في حاله واضمن لك ان النادي سوف يكون فالقمه الان اللاعب مستهتر ومخسر النادي ومتعالي ويلعب بدون نفس رغم الملايين التي ياخذها وانت تبرر له والله الغامدي لو يعطي فرصه افضل منه
ابو عمار
اوكي

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