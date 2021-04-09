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شرطة الرياض تطيح بـ 10 أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على الشركات

منذ 9 ساعات
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شرطة الرياض تطيح بـ 10 أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على الشركات

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقدًا، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
ههههههههههههه شكله مغشوش إبن الكلب هذا،لو شاته الحصان،خلاه من صيد أمس.
د محمد ماجد بخش
عوضك الله خير من كل ما افتقدت وكان الله في عونك على تجاوز أزمتك والحمد لله أنك بخير وفي خير وإلى خير . مشاعرك عفوية وسردك منسجم ومحاولات تعبيرك راسية كما مركب يمخر عباب البحر في انتظار كتاب أو رواية منك في معرض الكتاب واقترح عليك البدء فورا وليكن عود زهرة الياسمين ريشة قلمك وعبير كلماتك
ابو منى
يستاهلون
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية وحدة كتلة كلية ووحدة تأثير فراغية عددية ثقالية محورية مكافئة موحدة ممثلة بمجموع وحدات الكتلة الممثلة لوحدة الفراغ التي تمثل مركز ثقالة وحدة مجموع الذرات في وحدة الفراغ

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