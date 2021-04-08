هالاند يقترب من الرحيل عن بوروسيا دورتموند

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أمس الخميس، أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، اقترب من الرحيل عن الفريق رغم تألقه الرائع خلال الموسم الجاري.
وأوضحت التقارير، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عقد الخميس الماضي، اجتماع مع وكيل اللاعبين مينو رايولا ووالد إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.
وأشارت إلى أن المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند مايكل زورك، اعترف أن النادي لديه مشاكل مالية، ويتعين عليه بيع بعض اللاعبين من أجل موازنة الحسابات، فيما بات مستقبله أقرب إلى الرحيل عن دورتموند من أي وقت مضى عن القلعة الألمانية.
ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد، وبرشلونة يضعان هالاند على رأس قائمة التعاقدات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من تشيلسي، ومانشستر سيتي الإنجليزيان.