الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الطائف وشركة فايزر توقعان اتفاقية تعاون

منذ ساعة
1720
جامعة الطائف وشركة فايزر توقعان اتفاقية تعاون

الطائف (صدى):
وقعت كلية الصيدلة بجامعة الطائف أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر السعودية المتخصصة في صناعة الأدوية الطبية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري.

ووقع الاتفاقية مع الشركة عميد كلية الصيدلة الدكتور ماجد الربيعان، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، كذلك تنمية الجانب التثقيفي الدوائي.

و شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.

وفي ذات السياق حقق طلاب كلية الصيدلة بالجامعة نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.

الطائف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على الامريكان
عبدالله الحربي
الله يصبرنا عليك ياخي ممكن تاخذ استراحة محارب انت والمريسل لمدة سنه فقط وتتركون النصر في حاله واضمن لك ان النادي سوف يكون فالقمه الان اللاعب مستهتر ومخسر النادي ومتعالي ويلعب بدون نفس رغم الملايين التي ياخذها وانت تبرر له والله الغامدي لو يعطي فرصه افضل منه
ابو عمار
هذا ارتفاع خطير جدا .. بصراحه اصبح الحجر امر ضروري
عبدالله الحربي
الله يصبرنا عليك ياخي ممكن تاخذ استراحة محارب انت والمريسل لمدة سنه فقط وتتركون النصر في حاله واضمن لك ان النادي سوف يكون فالقمه الان اللاعب مستهتر ومخسر النادي ومتعالي ويلعب بدون نفس رغم الملايين التي ياخذها وانت تبرر له والله الغامدي لو يعطي فرصه افضل منه
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

صورة نادرة للملك عبدالعزيز برفقة 4 من الأمراء
صورة نادرة للملك عبدالعزيز برفقة 4 من الأمراء
منذ 24 دقيقة 1487
وصول عدد مشاهير سناب شات المخالفين المحالين للداخلية إلى 20 شخصًا
وصول عدد مشاهير سناب شات المخالفين المحالين للداخلية إلى 20 شخصًا
منذ 49 دقيقة 1676
هالاند يقترب من الرحيل عن بوروسيا دورتموند
هالاند يقترب من الرحيل عن بوروسيا دورتموند
منذ ساعة 1609
جامعة الطائف وشركة فايزر توقعان اتفاقية تعاون
جامعة الطائف وشركة فايزر توقعان اتفاقية تعاون
منذ ساعة 1725
هجوم حاد ضد محمد رشاد بعد ظهور مي حلمي في برومو «شيخ الحارة»
هجوم حاد ضد محمد رشاد بعد ظهور مي حلمي في برومو «شيخ الحارة»
منذ ساعة 436
تركي العجمة : الأهلي ماسك الخط السريع للوضع السيء
تركي العجمة : الأهلي ماسك الخط السريع للوضع السيء
منذ ساعتين 523
ناصر الجديع : تحقيق الهلال لبطولة الدوري مع هذا المدرب شبه مستحيلة
ناصر الجديع : تحقيق الهلال لبطولة الدوري مع هذا المدرب شبه مستحيلة
منذ ساعتين 644
‏عطل في فيسبوك وواتساب وإنستغرام بمناطق من العالم
‏عطل في فيسبوك وواتساب وإنستغرام بمناطق من العالم
منذ ساعتين 1735
بالفيديو.. الأمن العام يحذر من عواقب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية: ما زال القرار في يدك
بالفيديو.. الأمن العام يحذر من عواقب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية: ما زال القرار في يدك
منذ ساعتين 1755
فواز الشريف : الحديث عن الاتحاد الهلال هو ريحان جازان ، سحاب أبها ، ورد الطائف
فواز الشريف : الحديث عن الاتحاد الهلال هو ريحان جازان ، سحاب أبها ، ورد الطائف
منذ 3 ساعات 732