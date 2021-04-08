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بالفيديو.. الأمن العام يحذر من عواقب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية: ما زال القرار في يدك

منذ ساعة
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بالفيديو.. الأمن العام يحذر من عواقب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية: ما زال القرار في يدك

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عبر مقطع فيديو عن العواقب الوخيمة الناجمة عن منع التجول خلال العام الماضي، محذرًا من عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو حمل عنوان "مازال القرار في يدك"، أظهر صوراً للشوارع وهي خالية تماماً من المارة، والبحر وهو خال تماماً من مرتاديه، وكذلك الملاعب، وذلك في عدد من مناطق المملكة، وفي رسالة لجميع المواطنين والمقيمين للتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاء ذلك ذلك عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 902 إصابة، وسجلت الرياض 402 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة، والمنطقة الشرقية 155 إصابة.

الأمن العام
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
عليه من الله ما يستحق الى جهنم وبئس المصير
فيصل
مساء الخير الي مفصول اول مرة قضيه تهمة اخلاقيه يرجع ولا
abdul
كأنها تتبع المذهب المالكي. سلّمت تجاه منكبها الايمن فقط.....هههه
Z
لعنبوا هالشوارب يا جبناء..
لا عزه لنا الا بالإسلام
لا يقتل إلا الكلب العقور وهذي الكلاب لاضرر منها ولذلك لا يجوز قتلها مادام لا تشكل خطر على الناس...ولله فى خلقه شؤون.

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