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شرطة منطقة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية

منذ 31 دقيقة
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شرطة منطقة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقدًا، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

جسار القحطاني
حسبي الله ونعم الوكيل وبس
ابي اشخ فوقك
كلاب ضاله من الممكن أن تضر البشر فقتلها أفضل وانا سوف اقتل اليوم عدد من الكلاب لاتقل عن ٥ كلاب
؟؟؟؟؟؟
كذبت يادجال زمانك
ع. س. ع
عادي هاة حتى لو عليك الحركة عادي تمام تمام الله يعينكم على عقولكم ويعين عقولكم عليكم يا فقراء الأدب والشرف
ع. س. ع
ما عندك سالفة،، أحمد الفريدي يمسي عليك بالخير

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