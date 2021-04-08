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شاهد.. الأمير فيصل بن عياف: تشغيل مترو الرياض قريبا

منذ ساعة
1675
شاهد.. الأمير فيصل بن عياف: تشغيل مترو الرياض قريبا

الرياض (صدى):
قال أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، إن مشروع مترو الرياض تخطت نسبة الإنجاز فيه 90 %، وأنه سيبدأ تشغيله قريبا.

وأبان الأمير فيصل بن عياف، أن مشروع مترو الرياض من المشاريع الضخمة والنوعية على مستوى العالم، مبينا أنه يغطي كل المناطق والأحياء في العاصمة، بالإضافة إلى إقامته في مدينة كبيرة قائمة دون تعطيل أي شيء.

 

وأوضح أن مترو الرياض ليس القطار والمحطات فقط، لافتا إلى أن مشروع التطوير الموجه للنقل العام، وزيادة الكثافة حول محطات النقل العام، ومشروع التطوير العمراني على محاوره، ومشروع الحافلات.

 

وتابع أن مشروع مترو الرياض الآن في المراحل الأخيرة، وكان مخططاً لإطلاقه خلال هذه الفترة، لكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك.

مترو الرياض
جائحة كورونا
الأمير فيصل بن عياف

التعليقات

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أحدث التعليقات

جسار القحطاني
حسبي الله ونعم الوكيل وبس
ابي اشخ فوقك
كلاب ضاله من الممكن أن تضر البشر فقتلها أفضل وانا سوف اقتل اليوم عدد من الكلاب لاتقل عن ٥ كلاب
؟؟؟؟؟؟
كذبت يادجال زمانك
ع. س. ع
عادي هاة حتى لو عليك الحركة عادي تمام تمام الله يعينكم على عقولكم ويعين عقولكم عليكم يا فقراء الأدب والشرف
ع. س. ع
ما عندك سالفة،، أحمد الفريدي يمسي عليك بالخير

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