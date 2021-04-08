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تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان

منذ 6 دقائق
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تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان

جازان (صدى):
أعلن التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان.

وأوضح التحالف العربي، أن محاولة استهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشددا:" نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف العربي أعلن أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وقال التحالف إن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، مشددا على أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية تعد جرائم حرب.

جازان
ميليشيا الحوثي
طائرة مسيرة مفخخة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لم تكن تلك رصاصة الرحمة ولم أكن بحاجتها
د محمد ماجد بخش
أضداد تَمْكِين إضْعافٌ , إِرْتِجاجٌ , إِهْتِزازٌ , تَزَعْزُع , تَزَلْزُلٌ , تَضَعْضُعٌ , تَقَلْقُلٌ , حَلٌّ , فَصْلٌ , فَكٌّ كلمة واحدة تكفي لهدم حصيلة ٤٢ عاما جامعيا
algernaas4
مسكين الفقراوي مظلوم
مسالم
اسال الله ان ينتقم منك ويشل يدك النجاسة يا أحقر خلق الله... يعني كنت تراهم ثلاثتهم يمرحون في هدوء وسكينة وجئت انت يا أحقر من الكلاب وقتلت أحدهم... انظر يا حقير الي معاناة الكلب الذي قتلته والي حسرة رفاقه عليه.. اسأل الله ان يذيقك مما اذقته عاجلا غير اجل
زا
ما فيه شئ اسمه حريق عرضي او تسرب محدود المحطه بكاملها تدمرت في الحريق.

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