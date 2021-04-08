سالم الدوسري يغيب عن دور المجموعات بأبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أمس الخميس، أن غياب لاعب الهلال سالم الدوسري، سيمتد طوال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها.
وأكدت التقارير، أنه سيغيب الدوسري أيضًا عن مباراة الفريق الدورية مع الشباب في السابع من مايو المقبل.
وأفادت الفحوصات الطبية التي أجراها سالم الدوسري عن حجم إصابتيه في مفصل القدم والرباط الجانبي الداخلي للركبة، لتتحدد موعد عودته بعدها ارتباطًا بمدى استجابته للعلاج.
وتعرض سالم الدوسري للإصابة خلال مواجهة المنتخب مع نظيره الفلسطيني، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.