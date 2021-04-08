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سالم الدوسري يغيب عن دور المجموعات بأبطال آسيا

منذ 46 دقيقة
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سالم الدوسري يغيب عن دور المجموعات بأبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أمس الخميس، أن غياب لاعب الهلال سالم الدوسري، سيمتد طوال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها.

وأكدت التقارير، أنه سيغيب الدوسري أيضًا عن مباراة الفريق الدورية مع الشباب في السابع من مايو المقبل.

وأفادت الفحوصات الطبية التي أجراها سالم الدوسري عن حجم إصابتيه في مفصل القدم والرباط الجانبي الداخلي للركبة، لتتحدد موعد عودته بعدها ارتباطًا بمدى استجابته للعلاج.

وتعرض سالم الدوسري للإصابة خلال مواجهة المنتخب مع نظيره الفلسطيني، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
سالم الدوسري

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أحدث التعليقات

جسار القحطاني
حسبي الله ونعم الوكيل وبس
ابي اشخ فوقك
كلاب ضاله من الممكن أن تضر البشر فقتلها أفضل وانا سوف اقتل اليوم عدد من الكلاب لاتقل عن ٥ كلاب
؟؟؟؟؟؟
كذبت يادجال زمانك
ع. س. ع
عادي هاة حتى لو عليك الحركة عادي تمام تمام الله يعينكم على عقولكم ويعين عقولكم عليكم يا فقراء الأدب والشرف
ع. س. ع
ما عندك سالفة،، أحمد الفريدي يمسي عليك بالخير

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