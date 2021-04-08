بالفيديو.. الرائد يعمق جراح الأهلي بخسارة سادسة على التوالي

طلال الغامدي (صدى):
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الفوز على نظيره الأهلي، بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات الجولة 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح كريم البركاوي أهداف اللقاء لصالح الرائد، عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء، كما سجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء أيضًا.
وفي الدقيقة 28، نجح أرناود دجوم في تسجيل الهدف الثالث للرائد من ضربة رأسية قوية على يمين محمد العويس، فيما نجح مهند عسيري في تسجيل هدف الأهلي الأول في اللقاء 73، بينما سجل عمر السومة، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 91.
وبهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة، ويواجه القادسية الجمعة 16 أبريل، بينما توقف الأهلي عند النقطة 35 ويلاقي التعاون الجمعة 7 مايو.