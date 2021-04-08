وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
اوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن حادث اصدام وانقلاب شاحنه .
واضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام 16:19 مساء اليوم الخميس بوقوع حادث معدة ثقيلة طريق المودي الى بيدة بمحافظة القرى
واردف الزهراني تم توجيه فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول الفرقه ومسح الموقع أتضح وجود حاله وفاه بالموقع بعد الكشف عليهم نسال له الرحمه والمغفره واصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى القرى