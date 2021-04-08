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وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

منذ 39 دقيقة
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وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
اوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن حادث اصدام وانقلاب شاحنه .

واضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام 16:19 مساء اليوم الخميس بوقوع حادث معدة ثقيلة طريق المودي الى بيدة بمحافظة القرى

واردف الزهراني تم توجيه فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول الفرقه ومسح الموقع أتضح وجود حاله وفاه بالموقع بعد الكشف عليهم نسال له الرحمه والمغفره واصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى القرى

الباحة
حادث انقلاب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أضداد تَمْكِين إضْعافٌ , إِرْتِجاجٌ , إِهْتِزازٌ , تَزَعْزُع , تَزَلْزُلٌ , تَضَعْضُعٌ , تَقَلْقُلٌ , حَلٌّ , فَصْلٌ , فَكٌّ كلمة واحدة تكفي لهدم حصيلة ٤٢ عاما جامعيا
algernaas4
مسكين الفقراوي مظلوم
مسالم
اسال الله ان ينتقم منك ويشل يدك النجاسة يا أحقر خلق الله... يعني كنت تراهم ثلاثتهم يمرحون في هدوء وسكينة وجئت انت يا أحقر من الكلاب وقتلت أحدهم... انظر يا حقير الي معاناة الكلب الذي قتلته والي حسرة رفاقه عليه.. اسأل الله ان يذيقك مما اذقته عاجلا غير اجل
زا
ما فيه شئ اسمه حريق عرضي او تسرب محدود المحطه بكاملها تدمرت في الحريق.
abdul
مافعله هذا الشاب - بالرغم من شناعته - الّا انه لا يرقى الى نفس البربرية والبشاعة التي ارتُكِبتْ من قبل بعد الامانات بإطعام الكلاب لحوم مسمَّمة وتقطيع امعائها ومن ثَم قتلها ( 38 كلبا قُتلت في مكان واحد على مرآى ومشهد من المواطنين ) لتغطية اخفاقاتهم السابقة بعد مقتل الطفلة بهجوم الكلاب "الضالة" وهي أهدى منهم.

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