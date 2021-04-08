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توجيه بفتح الجوامع والمساجد لصلاة الجمعة والعشاء والتراويح في البحرين بشرط

منذ ساعة
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توجيه بفتح الجوامع والمساجد لصلاة الجمعة والعشاء والتراويح في البحرين بشرط

المنامة (صدى):
وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للتوجيه الملكي فإنه تم فتح الجوامع والمساجد لصلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوم على الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس.

وفي ضوء ذلك تطبق الإجراءات الاحترازية التالية لإقامة الصلوات خلال شهر رمضان المبارك، الاشتراطات العامة، تطبق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تم إقرارها واعتمادها سابقاً لفتح المساجد والجوامع لصلوات الفروض اليومية، التنسيق مع الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين.

وشملت الشروط:توجيه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للصلاة في البيوت، عدم السماح بإقامة موائد إفطار الصائمين والاعتكاف في المساجد، عدم السماح بإقامة الدروس والمحاضرات والكلمات، الاستمرار في إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء،عدم نصب خيام خارج المساجد سواء للصلاة أو لأي غرض آخر.

وعن الاشتراطات الخاصة بإقامة صلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح: عدم السماح بدخول المساجد والجوامع إلا لمن تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا وبعد مرور (14) يوم على الجرعة الثانية، وكذلك المتعافين من فيروس كورونا، يجب إبراز شهادة التطعيم أو التعافي من خلال تطبيق مجتمع واعي التي تفيد أنه تم تطعيمه أو أنه متعاف.

شهر رمضان
صلاة الجمعة
حمد بن عيسى آل خليفة
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أضداد تَمْكِين إضْعافٌ , إِرْتِجاجٌ , إِهْتِزازٌ , تَزَعْزُع , تَزَلْزُلٌ , تَضَعْضُعٌ , تَقَلْقُلٌ , حَلٌّ , فَصْلٌ , فَكٌّ كلمة واحدة تكفي لهدم حصيلة ٤٢ عاما جامعيا
algernaas4
مسكين الفقراوي مظلوم
مسالم
اسال الله ان ينتقم منك ويشل يدك النجاسة يا أحقر خلق الله... يعني كنت تراهم ثلاثتهم يمرحون في هدوء وسكينة وجئت انت يا أحقر من الكلاب وقتلت أحدهم... انظر يا حقير الي معاناة الكلب الذي قتلته والي حسرة رفاقه عليه.. اسأل الله ان يذيقك مما اذقته عاجلا غير اجل
زا
ما فيه شئ اسمه حريق عرضي او تسرب محدود المحطه بكاملها تدمرت في الحريق.
abdul
مافعله هذا الشاب - بالرغم من شناعته - الّا انه لا يرقى الى نفس البربرية والبشاعة التي ارتُكِبتْ من قبل بعد الامانات بإطعام الكلاب لحوم مسمَّمة وتقطيع امعائها ومن ثَم قتلها ( 38 كلبا قُتلت في مكان واحد على مرآى ومشهد من المواطنين ) لتغطية اخفاقاتهم السابقة بعد مقتل الطفلة بهجوم الكلاب "الضالة" وهي أهدى منهم.

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