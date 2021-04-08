موعد عودة المالكي إلى الملاعب بعد ظهوره بالعكاز

ماجد محمد (صدى):
ظهر عبد الإله المالكي، لاعب الاتحاد، بـ"العكازات" على هامش تدريبات الفريق الختامية قبل مواجهة الهلال.
ومن جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة المالكي لبرنامج تأهيلي على موضع إصابته في مفصل القدم، على أن يعود للملاعب في شوال المقبل.
واتضح أن عبدالإله المالكي سيغيب عن مباراتي الاتحاد أمام الهلال والباطن دوريًا، على أن يصبح جاهزًا للعودة قبل مباراة ضمك في 15 مايو المقبل، في الجولة 27 من دوري المحترفين.
وشارك صورة لقدمه، برسالة قال فيها "الحمدالله الامور طيبه والله لا يريكم مكروه"، فيما يلتقي الاتحاد بنظيره الهلال، غدًا "السبت"، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في كلاسيكو الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.