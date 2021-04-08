الأعداد السابقة للصحيفة

موعد عودة المالكي إلى الملاعب بعد ظهوره بالعكاز

منذ 51 دقيقة
1686
موعد عودة المالكي إلى الملاعب بعد ظهوره بالعكاز

ماجد محمد (صدى):
ظهر عبد الإله المالكي، لاعب الاتحاد، بـ"العكازات" على هامش تدريبات الفريق الختامية قبل مواجهة الهلال.

ومن جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة المالكي لبرنامج تأهيلي على موضع إصابته في مفصل القدم، على أن يعود للملاعب في شوال المقبل.

واتضح أن عبدالإله المالكي سيغيب عن مباراتي الاتحاد أمام الهلال والباطن دوريًا، على أن يصبح جاهزًا للعودة قبل مباراة ضمك في 15 مايو المقبل، في الجولة 27 من دوري المحترفين.

وشارك صورة لقدمه، برسالة قال فيها "الحمدالله الامور طيبه والله لا يريكم مكروه"، فيما يلتقي الاتحاد بنظيره الهلال، غدًا "السبت"، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في كلاسيكو الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد
عبد الإله المالكي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العالمي
حتى لو الكلام صحيح الاحتجاج انسى طارت الطيور بارزاقها
عبدالله
ان دل على شيء فهو دليل على حقارة وجبن الرافضة الخبثاء
عبدالله
ان دل على شيء فهو دليل على حقارة وجبن الرافضة الخبثاء
عبدالله
ان دل على شيء فهو دليل على حقارة وجبن الرافضة الخبثاء
العالمي
ماجد هو الوحيد اللي انصفنا من الزعيق كان يغتصب التحكيم بقنه

أخر الأخبار

شاهد.. شاب يطلق النار على كلب في شارع عام بجازان 
شاهد.. شاب يطلق النار على كلب في شارع عام بجازان 
منذ 8 دقائق 1311
 شاهد.. حمدالله لسارة عبدالعزيز:"الشخص اللي يتهموني إني لمسته بيني وبينه كل احترام"
 شاهد.. حمدالله لسارة عبدالعزيز:"الشخص اللي يتهموني إني لمسته بيني وبينه كل احترام"
منذ 16 دقيقة 1533
مسابقة بين مزارعات حسنوات
مسابقة بين مزارعات حسنوات
منذ 21 دقيقة 247
مشجع نصراوي يوجه رسالة لحارس الهلال عبدالله المعيوف
مشجع نصراوي يوجه رسالة لحارس الهلال عبدالله المعيوف
منذ 21 دقيقة 237
الله سلمه
الله سلمه
منذ 21 دقيقة 245
طائرات التحالف العربي تشن غارات على تجمعات لمليشيات الحوثي في مأرب
طائرات التحالف العربي تشن غارات على تجمعات لمليشيات الحوثي في مأرب
منذ 24 دقيقة 1399
اندلاع حريق نتيجة تسرب في خزان وقود بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء
اندلاع حريق نتيجة تسرب في خزان وقود بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء
منذ 26 دقيقة 1648
وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يواصل بكل حزمٍ تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يواصل بكل حزمٍ تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
منذ 37 دقيقة 1439
شاهد .. مواطن يستخدم ألواح الطاقة الشمسية في منزله
شاهد .. مواطن يستخدم ألواح الطاقة الشمسية في منزله
منذ 38 دقيقة 1750
موعد عودة المالكي إلى الملاعب بعد ظهوره بالعكاز
موعد عودة المالكي إلى الملاعب بعد ظهوره بالعكاز
منذ 51 دقيقة 1687