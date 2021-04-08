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الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن لا يحمل تصريح أداء العمرة خلال شهر رمضان

منذ 53 دقيقة
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الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن لا يحمل تصريح أداء العمرة خلال شهر رمضان

مكة المكرمة (صدى):
صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

وأهاب المصدر المواطنين والمقيمين جميع الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.

وزارة الداخلية
شهر رمضان
العمرة

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أحدث التعليقات

العالمي
حتى لو الكلام صحيح الاحتجاج انسى طارت الطيور بارزاقها
عبدالله
ان دل على شيء فهو دليل على حقارة وجبن الرافضة الخبثاء
عبدالله
ان دل على شيء فهو دليل على حقارة وجبن الرافضة الخبثاء
عبدالله
ان دل على شيء فهو دليل على حقارة وجبن الرافضة الخبثاء
العالمي
ماجد هو الوحيد اللي انصفنا من الزعيق كان يغتصب التحكيم بقنه

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