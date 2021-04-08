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بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة الاتحاد 

منذ 12 دقيقة
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بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة الاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى فريق الهلال، عصر اليوم الخميس تحضيراته الميدانية، استعدادا لمواجهة مضيفه "الاتحاد" غدا، حيث ركز المدير الفني البرازيلي "روجيرو ميكالي" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

وطبق الجهاز الفني عددا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية شرح "ميكالي" في المناورة التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد.

وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "الطائف"، تأهبا لمواجهة "الاتحاد" مساء الغد، فيما تكفل العضو الذهبي الأستاذ "سلطان الزاهد"بمصروفات إقامة بعثة الفريق في "الطائف".

 

الهلال
الاتحاد
روجيرو ميكالي

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
ياكثر الاستاذه ولا فيهم واحد اخترع لقاح استاذة ورق لاعمل ولا انتاج
الملل
وين هي السيده الغاضبه اشوف متحول جنسي
سعد
سبحان الله يفكر بفعلته هذي اهاااان مادرا ان مايفعله خوفآ وذعرآ منه فالله الحكم من قبل ومن بعد
عدو الخونة
الحمد لله الذي لم يبلانا بما بلاكم مهما حصل ترى التراويح سنة لكن التبرج وكشف شعرك حرام باجماع علماء الاسلام تذكرني بالسكران اللي مضيع الطاسة ويقول زين يبا رضينا بمنع السواقة تحت تاثير المسكر مع اني ضدها لكن ليش هم بعد تمنعونا نشارك بسباق الفورمله ابو مطلق شوف شغلك شكلك مبطي عن الربع
ابو وليد
ههههههههههههههههههههه

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