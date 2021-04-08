بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة الاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى فريق الهلال، عصر اليوم الخميس تحضيراته الميدانية، استعدادا لمواجهة مضيفه "الاتحاد" غدا، حيث ركز المدير الفني البرازيلي "روجيرو ميكالي" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.
وطبق الجهاز الفني عددا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية شرح "ميكالي" في المناورة التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "الطائف"، تأهبا لمواجهة "الاتحاد" مساء الغد، فيما تكفل العضو الذهبي الأستاذ "سلطان الزاهد"بمصروفات إقامة بعثة الفريق في "الطائف".