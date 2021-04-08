شاهد.. أستاذ علم فيروسات:ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين

عادل الحربي (صدى):
قال أستاذ علم فيروسات أحمد الشهري إن ارتفاع حالات كورونا يهدد المنظومة الصحية بالمملكة، موضحا أن ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين.
وأشار أحمد الشهري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية،أن حالات التعافي أصبحت نصف أعداد الإصابات وهذا لم يحدث سابقا"، مبينا:" الوصول لمستويات إشغال تفوق 850 سرير في أقسام العناية المركزة فهو وضع يدعو للقلق والحذر".
وأوضح:"المناطق البعيدة عن العاصمة بدأت تسجل زيادة في الإصابات"، متابعا:"ضريبة التهاون سندفعها خلال الأسبوعين القادمين لأن أي فيروس منتشر اليوم تظهر الأعداد الحقيقية للحالات المصابة خلال من 5 أيام إلى 14 يوما".