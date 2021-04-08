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شاهد.. أستاذ علم فيروسات:ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين

منذ 41 دقيقة
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شاهد.. أستاذ علم فيروسات:ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين

عادل الحربي (صدى):
قال أستاذ علم فيروسات أحمد الشهري إن ارتفاع حالات كورونا يهدد المنظومة الصحية بالمملكة، موضحا أن ضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين.

وأشار أحمد الشهري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية،أن حالات التعافي أصبحت نصف أعداد الإصابات وهذا لم يحدث سابقا"، مبينا:" الوصول لمستويات إشغال تفوق 850 سرير في أقسام العناية المركزة فهو وضع يدعو للقلق والحذر".

وأوضح:"المناطق البعيدة عن العاصمة بدأت تسجل زيادة في الإصابات"، متابعا:"ضريبة التهاون سندفعها  خلال الأسبوعين القادمين لأن أي فيروس منتشر اليوم تظهر الأعداد الحقيقية للحالات المصابة خلال من 5 أيام إلى 14 يوما".

كورونا
العناية المركزة
أحمد الشهري

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 322
منذ 21 دقيقة
ياكثر الاستاذه ولا فيهم واحد اخترع لقاح
استاذة ورق لاعمل ولا انتاج

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أحدث التعليقات

الملل
ياكثر الاستاذه ولا فيهم واحد اخترع لقاح استاذة ورق لاعمل ولا انتاج
الملل
وين هي السيده الغاضبه اشوف متحول جنسي
سعد
سبحان الله يفكر بفعلته هذي اهاااان مادرا ان مايفعله خوفآ وذعرآ منه فالله الحكم من قبل ومن بعد
عدو الخونة
الحمد لله الذي لم يبلانا بما بلاكم مهما حصل ترى التراويح سنة لكن التبرج وكشف شعرك حرام باجماع علماء الاسلام تذكرني بالسكران اللي مضيع الطاسة ويقول زين يبا رضينا بمنع السواقة تحت تاثير المسكر مع اني ضدها لكن ليش هم بعد تمنعونا نشارك بسباق الفورمله ابو مطلق شوف شغلك شكلك مبطي عن الربع
ابو وليد
ههههههههههههههههههههه

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