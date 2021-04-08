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شاهد.. كلمة رئيس "أكوا باور" بمناسبة افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء 

منذ 51 دقيقة
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شاهد.. كلمة رئيس "أكوا باور" بمناسبة افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء 

سكاكا (صدى):
قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو صاحب الرؤية في الطاقة المتجددة ووضع المملكة ليس فقط في خارطة الطاقة المتجددة.

وأضاف محمد أبو نيان خلال كلمة ترحيبية بمناسبة افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية:" مؤازرة ودعم ولي العهد حفزنا جميعا لتلبية كل طموح لتحقيق في مشروع الطاقة المتجددة".

وتابع:"صندوق الاستثمارات العامة هو الشريك الرئيسي في شركة أول باور، فالصندوق أصبح أقوى وأكبر محرك في اقتصادنا"، لافتا:"لا يوجد لدينا إصابة عمل في تنفيذ المشروع أو في تشغيله".

أكوا باور
مشروع محطة سكاكا

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أحدث التعليقات

الملل
ياكثر الاستاذه ولا فيهم واحد اخترع لقاح استاذة ورق لاعمل ولا انتاج
الملل
وين هي السيده الغاضبه اشوف متحول جنسي
سعد
سبحان الله يفكر بفعلته هذي اهاااان مادرا ان مايفعله خوفآ وذعرآ منه فالله الحكم من قبل ومن بعد
عدو الخونة
الحمد لله الذي لم يبلانا بما بلاكم مهما حصل ترى التراويح سنة لكن التبرج وكشف شعرك حرام باجماع علماء الاسلام تذكرني بالسكران اللي مضيع الطاسة ويقول زين يبا رضينا بمنع السواقة تحت تاثير المسكر مع اني ضدها لكن ليش هم بعد تمنعونا نشارك بسباق الفورمله ابو مطلق شوف شغلك شكلك مبطي عن الربع
ابو وليد
ههههههههههههههههههههه

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