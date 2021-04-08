شاهد.. كلمة رئيس "أكوا باور" بمناسبة افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء 

سكاكا (صدى):
قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو صاحب الرؤية في الطاقة المتجددة ووضع المملكة ليس فقط في خارطة الطاقة المتجددة.
وأضاف محمد أبو نيان خلال كلمة ترحيبية بمناسبة افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية:" مؤازرة ودعم ولي العهد حفزنا جميعا لتلبية كل طموح لتحقيق في مشروع الطاقة المتجددة".
وتابع:"صندوق الاستثمارات العامة هو الشريك الرئيسي في شركة أول باور، فالصندوق أصبح أقوى وأكبر محرك في اقتصادنا"، لافتا:"لا يوجد لدينا إصابة عمل في تنفيذ المشروع أو في تشغيله".