سبب معاقبة 7 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين على "سناب شات" إلى "الداخلية"

الرياض (صدى):
قررت وزارة التجارة، معاقبة ٧ منشآت تجارية، وإحالة سبعة معلنين عبر" سناب شات "، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.
وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة. ومن ذلك: منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور"، منع حفلات افتتاح المحلات او الأسواق، منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، منع مناسبات تدشين منتجات او خدمات جديدة لدى المنشآت.
ودعت “التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحام، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.