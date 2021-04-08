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سبب معاقبة 7 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين على "سناب شات" إلى "الداخلية"

منذ ساعة
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سبب معاقبة 7 منشآت تجارية وإحالة 7 معلنين على "سناب شات" إلى "الداخلية"

الرياض (صدى):
قررت وزارة التجارة، معاقبة ٧ منشآت تجارية، وإحالة سبعة معلنين عبر" سناب شات "، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

 

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة. ومن ذلك: منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور"، منع حفلات افتتاح المحلات او الأسواق، منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، منع مناسبات تدشين منتجات او خدمات جديدة لدى المنشآت.

 

ودعت “التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحام، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وزارة الداخلية
وزارة التجارة
سناب شات
منشآت تجارية

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أحدث التعليقات

الملل
ياكثر الاستاذه ولا فيهم واحد اخترع لقاح استاذة ورق لاعمل ولا انتاج
الملل
وين هي السيده الغاضبه اشوف متحول جنسي
سعد
سبحان الله يفكر بفعلته هذي اهاااان مادرا ان مايفعله خوفآ وذعرآ منه فالله الحكم من قبل ومن بعد
عدو الخونة
الحمد لله الذي لم يبلانا بما بلاكم مهما حصل ترى التراويح سنة لكن التبرج وكشف شعرك حرام باجماع علماء الاسلام تذكرني بالسكران اللي مضيع الطاسة ويقول زين يبا رضينا بمنع السواقة تحت تاثير المسكر مع اني ضدها لكن ليش هم بعد تمنعونا نشارك بسباق الفورمله ابو مطلق شوف شغلك شكلك مبطي عن الربع
ابو وليد
ههههههههههههههههههههه

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