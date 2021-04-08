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الأهلي يكسر رقما سلبيا في الدوري 

منذ 7 دقائق
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الأهلي يكسر رقما سلبيا في الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
اصطدم الأهلي مساء اليوم الخميس، بنظيره الرائد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

 

وامتلك الأهلي أطول سلسلة حالية من عدم الفوز في دوري المحترفين بـ (7 مباريات) متتالية في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز منذ مباراته أمام الفتح بالجولة الـ 17 للدوري بتاريخ 5 فبراير الماضي، وخاض بعدها الفريق 7 مباريات في المسابقة لم يتمكن من خلالها من تحقيق الانتصار.

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع بجدول تريب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

الأهلي
الرائد
دوري المحترفين

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
والله ما يعطيك ريال،،، الآسيوية صعبة قوية،،، وسمعني معزوفة بكائية لو تكرمت
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الامير ...
العالمي
كل هذا الكلام ماله اساس من صحه وكل هذا الحملة الممنهجة ضد حمد الله لانه الاعب نادي النصر
العالمي
كل هذا الكلام ماله اساس من صحه وكل هذا الحملة الممنهجة ضد حمد الله لانه الاعب نادي النصر
العالمي
كل هذا الكلام ماله اساس من صحه وكل هذا الحملة الممنهجة ضد حمد الله لانه الاعب نادي النصر

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