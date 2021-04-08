الأهلي يكسر رقما سلبيا في الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
اصطدم الأهلي مساء اليوم الخميس، بنظيره الرائد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.
وامتلك الأهلي أطول سلسلة حالية من عدم الفوز في دوري المحترفين بـ (7 مباريات) متتالية في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفشل الأهلي في تحقيق الفوز منذ مباراته أمام الفتح بالجولة الـ 17 للدوري بتاريخ 5 فبراير الماضي، وخاض بعدها الفريق 7 مباريات في المسابقة لم يتمكن من خلالها من تحقيق الانتصار.
ويحتل فريق الأهلي المركز السابع بجدول تريب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.