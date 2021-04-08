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"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان

منذ 3 ساعات
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"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان

محمد السعران (صدى):
أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم شهر رمضان هذا العام وذلك حتى يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وبينت "التجارة" أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أكثر من 5 ملايين منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.

وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة.

وزارة التجارة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
والله ما يعطيك ريال،،، الآسيوية صعبة قوية،،، وسمعني معزوفة بكائية لو تكرمت
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك يا سمو الامير ...
العالمي
كل هذا الكلام ماله اساس من صحه وكل هذا الحملة الممنهجة ضد حمد الله لانه الاعب نادي النصر
العالمي
كل هذا الكلام ماله اساس من صحه وكل هذا الحملة الممنهجة ضد حمد الله لانه الاعب نادي النصر
العالمي
كل هذا الكلام ماله اساس من صحه وكل هذا الحملة الممنهجة ضد حمد الله لانه الاعب نادي النصر

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