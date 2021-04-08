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لاعب الفيصلي يطالب إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد حمدالله 

منذ 20 دقيقة
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لاعب الفيصلي يطالب إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد حمدالله 

طلال الغامدي (صدى):
تقدم لاعب فريق الفيصلي، وليد الأحمد، بطلب لإدارة ناديه بتقديم شكوى ضد المحترف المغربي في صفوف النصر، عبدالرزاق حمدالله.

 

وخاطب وليد الأحمد، ناديه بوجود إساءة من حمدالله ضده -بحسب ما ادعى- خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق عاقبت اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقه والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وأبانت اللجنة عبر بيان رسمي صادر عنها في وقت سابق، أنه تم إيقاف لاعب النصر حمدلله، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقاً للمادة (149) والمادة (152) من اللائحة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبلانا من كثر تعصبهم لناديهم صاروا يبررون الخطأ وهو واضح وبالفيديو وأمام الملأ ماأقول إلا الله يصلح حالكم
faeiz1122
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
هلالي
اكييد الهلال بطل الأغلب راح تكون المجموعه ضعيفه ع حسب المستويات

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