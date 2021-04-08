لاعب الفيصلي يطالب إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد حمدالله 

طلال الغامدي (صدى):
تقدم لاعب فريق الفيصلي، وليد الأحمد، بطلب لإدارة ناديه بتقديم شكوى ضد المحترف المغربي في صفوف النصر، عبدالرزاق حمدالله.
وخاطب وليد الأحمد، ناديه بوجود إساءة من حمدالله ضده -بحسب ما ادعى- خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق عاقبت اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقه والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وأبانت اللجنة عبر بيان رسمي صادر عنها في وقت سابق، أنه تم إيقاف لاعب النصر حمدلله، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقاً للمادة (149) والمادة (152) من اللائحة.