الأعداد السابقة للصحيفة

"التعليم" تعلن عن موعد تطعيم الطلاب ضد كورونا 

منذ 26 دقيقة
2037
"التعليم" تعلن عن موعد تطعيم الطلاب ضد كورونا 

الرياض (صدى):
قال مصدر مطلع، إن قرار وزير التعليم حمد آل الشيخ، المتضمن توجيه جميع قطاعات وزارة التعليم من إدارات تعليم وجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات التابعة لها والمتعاملين معها، يشمل المتعاملين مع جميع قطاعات الوزارة "الطلبة".

وأوضح أن وزير التعليم ذكر في تعميم حديث إلى أن يتم ذلك بالتنسيق مع القطاع الصحي بشكل عاجل، على أن تراعي الخطة الزمنية لاستكمال أخذ اللقاح لكل منسوبي القطاعات والمتعاملين (الطلبة وغيرهم) قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأوضح التعميم، نائب الوزير ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار ومساعد الوزير ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة ذلك كل فيما يخصه والرفع للجهات المختصة.

ولفت إلى أن وزير التعليم لفت في سياق تعميمه إلى التعاميم والأوامر السامية التي وجهت بقيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، وأن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين فيها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها.

ووفقا للتعميم، فإن وزارة الصحة تستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، ومتابعة تطورات أخذ اللقاح من قبل أفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ورفع مقترحاتها في ضوء ما يتبين من البيانات التي ترصد في هذا الشأن، بحسب الزميلة "الوطن".

وأشار إلى أن القرار جاء إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة، ولضمان سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وحرصًا على سلامة منسوبي التعليم والكادر التعليمي والإداري.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبلانا من كثر تعصبهم لناديهم صاروا يبررون الخطأ وهو واضح وبالفيديو وأمام الملأ ماأقول إلا الله يصلح حالكم
faeiz1122
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
هلالي
اكييد الهلال بطل الأغلب راح تكون المجموعه ضعيفه ع حسب المستويات

أخر الأخبار

"رينارد" يتلقى عرض مغري من اتحاد أفريقي
"رينارد" يتلقى عرض مغري من اتحاد أفريقي
منذ 10 دقائق 1277
لاعب الفيصلي يطالب إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد حمدالله 
لاعب الفيصلي يطالب إدارة ناديه بتقديم شكوى ضد حمدالله 
منذ 20 دقيقة 1506
استجداء.. قصه قصيره
استجداء.. قصه قصيره
منذ 22 دقيقة 203
"التعليم" تعلن عن موعد تطعيم الطلاب ضد كورونا 
"التعليم" تعلن عن موعد تطعيم الطلاب ضد كورونا 
منذ 26 دقيقة 2040
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 30 دقيقة 272
ورل يثير رعب موظفة
ورل يثير رعب موظفة
منذ 31 دقيقة 275
قتال بين خيل وكلب
قتال بين خيل وكلب
منذ 32 دقيقة 312
الرجل طفل كبير
الرجل طفل كبير
منذ 34 دقيقة 209
فنان مصري يدعم حمدالله بعد إيقافه على طريقته الخاصة 
فنان مصري يدعم حمدالله بعد إيقافه على طريقته الخاصة 
منذ 41 دقيقة 1724
إعلان أسماء المرشحين على وظائف "العدل"
إعلان أسماء المرشحين على وظائف "العدل"
منذ 43 دقيقة 1543