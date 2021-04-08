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فنان مصري يدعم حمدالله بعد إيقافه على طريقته الخاصة 

منذ 41 دقيقة
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فنان مصري يدعم حمدالله بعد إيقافه على طريقته الخاصة 

ماجد محمد (صدى):
عبر عازف الكمان المصري محمود سرور، عن مساندته لمهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد قرار إيقافه بسبب الحركة الغير أخلاقية، بعزف مقطوعة موسيقية أهداها إلى مهاجم النصر.

وقال الفنان المصري الشهير محمود سرور:"إلى صديقي الغالي الجلاد عبدالرزاق حمد الله"، وجاءت مساندة الفنان محمود سرور لعبدالرزاق حمد الله عقب معاقبته من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالإيقاف لمدة 15 يوما على خلفية الأحداث التي وقعت خلال مباراة النصر والفيصلي ببطولة كأس الملك.

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أعلن مساندته لعبدالرزاق حمد الله، حيث أوضح أن النصر سيتقدم باستئناف على قرار العقوبة؛ لأن القرار لم يتضمن طبيعة المخالفة التي قام بها مهاجم النصر.

النصر
عبدالرزاق حمد الله
الكمان المصري محمود سرور

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبلانا من كثر تعصبهم لناديهم صاروا يبررون الخطأ وهو واضح وبالفيديو وأمام الملأ ماأقول إلا الله يصلح حالكم
faeiz1122
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
هلالي
اكييد الهلال بطل الأغلب راح تكون المجموعه ضعيفه ع حسب المستويات

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