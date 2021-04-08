فنان مصري يدعم حمدالله بعد إيقافه على طريقته الخاصة 

ماجد محمد (صدى):
عبر عازف الكمان المصري محمود سرور، عن مساندته لمهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد قرار إيقافه بسبب الحركة الغير أخلاقية، بعزف مقطوعة موسيقية أهداها إلى مهاجم النصر.
وقال الفنان المصري الشهير محمود سرور:"إلى صديقي الغالي الجلاد عبدالرزاق حمد الله"، وجاءت مساندة الفنان محمود سرور لعبدالرزاق حمد الله عقب معاقبته من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالإيقاف لمدة 15 يوما على خلفية الأحداث التي وقعت خلال مباراة النصر والفيصلي ببطولة كأس الملك.
وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أعلن مساندته لعبدالرزاق حمد الله، حيث أوضح أن النصر سيتقدم باستئناف على قرار العقوبة؛ لأن القرار لم يتضمن طبيعة المخالفة التي قام بها مهاجم النصر.