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إعلان أسماء المرشحين على وظائف "العدل"

منذ 43 دقيقة
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إعلان أسماء المرشحين على وظائف "العدل"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة العدل أسماء المرشحين والمرشحات على المرتبة السادسة للوظائف الإدارية المتنوعة والمحاسب المساعد والفني دعم.

وأوضحت الوزارة أن الأسماء المرشحين على وظائف على الرابط التالي : أضغط هنا

 

وزارة العدل
وظائف شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبلانا من كثر تعصبهم لناديهم صاروا يبررون الخطأ وهو واضح وبالفيديو وأمام الملأ ماأقول إلا الله يصلح حالكم
faeiz1122
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
هلالي
اكييد الهلال بطل الأغلب راح تكون المجموعه ضعيفه ع حسب المستويات

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