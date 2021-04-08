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الأمير تركي الفيصل: "على مجلس التعاون الخليجي الاستعداد لمواجهة كل الأخطار"

منذ ساعة
1894
الأمير تركي الفيصل: "على مجلس التعاون الخليجي الاستعداد لمواجهة كل الأخطار"

الرياض (صدى):
أكد الرئيس السابق للاستخبارات العامة، الأمير تركي الفيصل، أن السياسات الإيرانية في المنطقة لا تقل خطرا عن السلاح النووي.

وأضاف، خلال مشاركته قبل قليل في "منتدى البلاد " الذي تنظمه صحيفة البلاد البحرينية، أن دول الخليج العربي رحبت بالاتفاق النووي إذا كان ستعيد إيران لمنطق وسلوك الدولة، إلا أن ذلك زاد من بلطجية إيران في المنطقة.

ولفت إلى أن العودة للاتفاق النووي بحالته الراهنة لن يعالج الخطر الإيراني على المنطقة وسيحث دول المنطقة للجوء لمعالجات أخرى.

ووشدد على ضرورى أن تستعد مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كل الأخطار لاسيما في ظل التدخلات الإيرانية الخارجية وغموض نواياها.

الأمير تركي الفيصل
إيران
مجلس التعاون الخليجي
منتدى البلاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبلانا من كثر تعصبهم لناديهم صاروا يبررون الخطأ وهو واضح وبالفيديو وأمام الملأ ماأقول إلا الله يصلح حالكم
faeiz1122
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
هلالي
اكييد الهلال بطل الأغلب راح تكون المجموعه ضعيفه ع حسب المستويات

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