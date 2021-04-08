الأمير تركي الفيصل: "على مجلس التعاون الخليجي الاستعداد لمواجهة كل الأخطار"

الرياض (صدى):
أكد الرئيس السابق للاستخبارات العامة، الأمير تركي الفيصل، أن السياسات الإيرانية في المنطقة لا تقل خطرا عن السلاح النووي.
وأضاف، خلال مشاركته قبل قليل في "منتدى البلاد " الذي تنظمه صحيفة البلاد البحرينية، أن دول الخليج العربي رحبت بالاتفاق النووي إذا كان ستعيد إيران لمنطق وسلوك الدولة، إلا أن ذلك زاد من بلطجية إيران في المنطقة.
ولفت إلى أن العودة للاتفاق النووي بحالته الراهنة لن يعالج الخطر الإيراني على المنطقة وسيحث دول المنطقة للجوء لمعالجات أخرى.
ووشدد على ضرورى أن تستعد مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كل الأخطار لاسيما في ظل التدخلات الإيرانية الخارجية وغموض نواياها.