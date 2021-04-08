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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال غرب وغرب المملكة ويتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 27 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الجمعة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبلانا من كثر تعصبهم لناديهم صاروا يبررون الخطأ وهو واضح وبالفيديو وأمام الملأ ماأقول إلا الله يصلح حالكم
faeiz1122
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
ع ب ن ي
لا تلوموه فهو يجد أمامه أجسام ناعمه وجميله لاتحتمل رفع اليد ووضعها على رأس أبو جلمبو
هلالي
اكييد الهلال بطل الأغلب راح تكون المجموعه ضعيفه ع حسب المستويات

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