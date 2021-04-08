الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.
ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال غرب وغرب المملكة ويتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.
وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 27 مئوية.
وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.